¿Quién no ti

ene alguna que otra obsesión, algún que otro toc, alguna que otra fobia? Si lo analizamos, probablemente todos, en mayor o menor medida, los padecemos. Y fue en el programa Cortá por Lozano que la actriz Violeta Urtizberea (33) se confesó. En verdad quien dio el primer indicio fue su papá, Mex Urtizberea, quien a través de un video sorpresa la mandó al frente.

"Algo que realmente la altera a Violeta es cuando otro ser humano empieza a emitir sonidos con el cuerpo. Pero, fundamentalmente, la masticación, ese sonido la vuelve loca, se puede poner muy mal. Puede llegar a decapitar a una persona que ve en ese estado", dijo el actor y su hija asintió y dio detalles del asunto que la altera. "Es verdad. Los sonidos que me molestan son los chiquitos (hace el ruido del masticar) y el de la gente que se saca la comida (de la boca). Eso me saca de quicio, me altera", admitió la actriz recordada por su interpretación de Florencia, en Las Estrellas.

"También tengo mucha fobia con la saliva, capaz tenga mucho que ver con eso",agregó haciendo un claro gesto de asco. Entonces, Jimena Barón, quien reemplaza a Verónica Lozano en la conducción del ciclo, intervino y le dijo que en China muchas personas tienen costumbre de escupir después de comer, incluso en lugares públicos. "Sí, me dijeron. Es algo cultural. A mí me altera los nervios",concluyó Violeta.