Romina Malaspina aprovechó algunos días de vacaciones para hacer un viaje relámpago a Miami, Estados Unidos, donde se mostró disfrutando en autos de lujo y fiestas en yate privado. En medio de rumores de tensiones con Canal 26 y de renegociación de su contrato, la conductora luce radiante en sus días de vacaciones.

Este viernes, Malaspina cuativó a sus dos millones y medio de seguidores en Instagram posando con una bikini animal print desde el interior de un yate. La imagen fue tomada durante su estadía en Miami, donde participó en una fiesta en esta embarcación pero decidió compartirla ahora para despedir la semana a toda temperatura. En las primeras horas, el posteo superó los 250.000 likes y cientos de elogios.

En estos días, la ex Gran Hermano compartió distintas publicaciones de su viaje, compartiendo momentos con las influencers Delfina Ferrari y Sasha Ferro. La embarcación que mostró Romina cuenta con varios cuartos, baños y un espacio en cubierta con sillones, donde la conductora descorchó un espumante y bailó al ritmo de la música.

Pero el lujo no se limitó al yate, a Malaspina también se la vio manejando un Chevrolet Camaro SS descapotable, descansando en las playas y disfrutando de exquisitos tragos.

Todavía es una incógnita qué sucederá con la carrera televisiva de la joven en los próximos meses. Algunas versiones indican que de no conseguir una mejora en su remuneración en Canal 26, la rubia buscaría nuevos horizontes en la pantalla chica. Además, en caso de que no surja ninguna propuesta atractiva, no descarta dedicarse de lleno a promociones en la red o nuevos emprendimientos.