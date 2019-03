Luego de que Andrés Nara, el papá de Zaira y Wanda Nara se separara de su mamá, Nora Colosimo, la relación con sus hijas se hizo más tensa que nunca. Ambas mantuvieron distancia tras los rumores que indicaban que su padre habría engañado a la empresaria.

Sin embargo, una de las hijas decidió poner sus diferencias aparte y reconciliarse con Nara. La que habló sobre su acercamiento fue Zaira quien abrió su corazón y dijo: “Estoy bien con él, tengo diálogo. Acepté muchas cosas. Cuando veo a Jako (von Plessen, su pareja) con Mali (su hija), recuerdo cómo era mi papá conmigo y sé que lo voy a querer siempre: me dio la vida”, declaró.

La modelo también explicó la relación que mantienen ambos y como le repercute a ella en su vida: “A veces me alejo porque no somos compatibles con las elecciones de vida, como ahora, que él prefiere exponerse. Pero soy de las que dejan fluir, sin reclamos, permitiendo que cada uno haga lo que quiera. Yo no soy combativa”,