Si bien en la actualidad Stefy Xipolitakis se encuentra alejada de la televisión y del teatro, la modelo suele generar repercusión por medio de las diversas plataformas digitales. Es que cada vez que decide compartir contenidos, de inmediato logra llamar la atención de sus fanáticos.

Esta ocasión no ha sido la excepción y a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 251 mil seguidores, compartió una serie de imágenes en las que aparece posando sensualmente en bikini negra y cadenas desde la playa.

“El fuego no siempre se apaga con agua …. en esta, se potencian jajajajaja (naaaa me tiro flores sola, q mal estoy)”, escribió junto a las imágenes. Ni bien llevó a cabo la publicación, sus fanáticos aprovecharon para darle “me gusta” y además también le dejaron varios mensajes de todo tipo al respecto. “Naa , más hermosa no puede ser”, “Que hermosa!”, “Re re re re re buena”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios.

Quien en la actualidad está dando que hablar en Masterchef Celebrity es su hermana Vicky. La artista está en la final del reconocido certamen de cocina junto a Claudia Villafañe, El Polaco, Belu Lucius, Sofía Pachano y Analía Franchín. “Al momento de crear, yo creo. Y después soy como los mejores artistas, a los que se les olvidan sus recetas. A mí la gente en redes me da amor. Capaz a alguno le sirvió inventar que no cocino y se alimentaron de eso y les sirvió. Yo entré para estar en la final y me encantaría que no haya más prejuicios, que no existan más”, expresó en su momento.