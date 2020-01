El “Bailando 2020” llegará a la pantalla chica en abril y ya son varios los convocados para el certamen, que es uno de los más convocantes de la televisión. Tras varios rumores sobre la posible participación de Thelma Fardin, finalmente la actriz confirmó que fue contactada por la producción y que todavía tiene que pensar su decisión.

“¡Es cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy sólo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego”, dijo en diálogo con la Revista Gente y confirmó que fue convocada.

La actriz explicó que su exposición en los medios requiere de responsabilidad luego de su denuncia a Juan Darthés, pero también se refirió a sus ganas de comenzar una nueva etapa de su vida con nuevos trabajos.

“La responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa. Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés, Mery del Cerro hizo su denuncia pública en el Bailando y que Griselda Siciliani participó”, agregó.

Fuente: Rumbos