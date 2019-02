Nicole Neumann volvió a ser el centro de la polémica después de su sorpresiva salida de Cortá por Lozano. Mientras Vero Lozano está de vacaciones en Nueva York, Jimena Barón ocupa su lugar en la conducción, arribo que no dejó muy contenta a la modelo.

Lo cierto es que la ausencia de Neumann en el ciclo generó una fuerte polémica y una serie de comentarios que no la dejaron bien parada. Al parecer, la rubia no quiso formar parte del programa por la presencia de la cantante y porque es ex pareja de Matías Tasín, su actual novio.

Para alejarse de los escándalos, Nicole decidió armar la valijas y partir con su nuevo amor con destino incierto. La modelo compartió imágenes de sus paradisíacas vacaciones y de cómo celebra con el empresario.