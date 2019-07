“¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”. Con esta contundente frase Carolina Pampita Ardohain (41) hizo su descargo en Twitter al enterarse que algunas mujeres se burlaban de su reciente separación de Mariano Balcarce.

Y después en su programa, Pampita Online, amplió. “Estamos en una época en la que se habla del feminismo y de sororidad. El hombre cambia de novia todo el tiempo pero si una mujer tiene dos novios, como tuve yo desde que me separé, paso a ser lo peor. Creo que eran 8 mil mensajes diciéndome de todo”, comenzó.

“Y además no me separé por eso (una infidelidad). No me separé por eso ni en esta relación ni en la relación anterior, que también se dijo y tuvimos que salir a decir explicaciones. ¡No es la única razón! Y siempre es el otro que te lo hace a vos”,continuó.

Y fue tras la intervención de la panelista Agustina Peñalva que Pampita lanzó un inesperado comentario. “Siento que descarga su resentimiento y las cosas malas que les pasaron ‘yo fui cornuda, Caro es cornuda, ¡cornuda!’. Le gente festeja los fracasos de los demás”, dijo la muchacha. Y la top model, riendo, apuntó: “¡Yo fui cornuda hace muchos años, señora! ¡Ya pasó! ¡Caducó!”.