Día del padre 2026: prendas casual urbanas y accesorios, los regalos más elegidos para papá

Con la llegada del Día del Padre, muchas familias buscan opciones de regalo que combinen utilidad, estilo y calidad. En ese contexto, las prendas casual urbanas se consolidan como una de las alternativas más elegidas para renovar el guardarropa masculino durante la temporada otoño-invierno 2026.

Día del Padre: regalar bienestar también es una forma de decir "te quiero"

Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

La tendencia actual se orienta hacia una estética conocida como "masculinidad suave", que deja atrás las prendas excesivamente ajustadas o demasiado informales para dar paso a una elegancia relajada. La propuesta se apoya en siluetas cómodas, prendas versátiles y una cuidada combinación de texturas y capas.

Entre los artículos más buscados aparecen los clásicos que resuelven el día a día sin perder estilo. Pantalones de corte chino, remeras básicas, camisas lisas o a cuadros, sweaters y zapatillas urbanas forman parte de los conjuntos que dominan la temporada.

Uno de los recursos más destacados es el layering o superposición de prendas. Los cuellos altos o tipo polera combinados con sweaters de cierre corto (quarter zip) o cárdigans permiten crear looks funcionales y modernos para enfrentar las bajas temperaturas.

Los jeans rectos clásicos también ganan protagonismo y se consolidan como una de las prendas esenciales del otoño-invierno. Su versatilidad y estilo atemporal los convierten en una opción ideal para diferentes ocasiones.

3

En cuanto a los colores, predominan las tonalidades sobrias inspiradas en la estación. El cámel, marrón, verde seco, bordó, azul, celeste y violeta se combinan con los clásicos blanco, gris y negro para crear propuestas equilibradas y elegantes.

6

Los estampados también tienen su espacio. Los cuadros y rayas se posicionan como el diseño estrella de la temporada, especialmente en camisas, sobrecamisas y abrigos.

7

Accesorios para todos los gustos

Además de la indumentaria, los accesorios se presentan como una excelente alternativa cuando hay más de un papá para homenajear. Entre las opciones figuran bolsos, mochilas, neceseres, billeteras, bufandas, gorros de lana, gorras, perfumes, medias, cinturones, riñoneras y boxer.

5

En materia de calzado, las zapatillas urbanas confeccionadas en tela o gamuza lideran las preferencias, mientras que los zapatos y botas clásicas con suela de goma ofrecen una combinación ideal entre confort y sofisticación.

8

Precios orientativos

• Camisas desde $125.000

• Pantalones desde $146.000

• Jeans desde $138.000

• Camperas de abrigo desde $290.000

• Chalecos desde $268.000

• Sweaters desde $165.000

• Buzos desde $118.000

• Remeras básicas desde $64.000

• Remeras manga larga desde $74.000

• Zapatillas desde $118.000

4

• Bolso de cuero $360.000

• Neceser $46.000

• Gorro de lana $56.000

• Bufanda de lana $98.000

• Gorras $42.000

• Billeteras $56.000

• Perfumes Bensimon $45.990

• Cinturones $59.000

• Riñoneras $46.000

• Boxer $29.000

• Medias $15.000

Dónde encontrar la colección

9

La propuesta completa puede encontrarse en Bensimon, Local 36 de Espacio San Juan Shopping, con una amplia variedad de prendas y accesorios pensados para regalar en el Día del Padre.