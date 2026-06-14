Día del Padre: Regalos pensados para los papás amantes de lo tecno

Sorprende a papá con lo último en tecnología. Los regalos más buscados combinan utilidad y vanguardia: smartwatches para monitorear su salud, auriculares, cargadores portátiles (powerbanks), parlantes portátiles u otros accesorios. Es una excelente decisión porque combina utilidad, entretenimiento y bienestar en un solo detalle. Los dispositivos modernos están diseñados para simplificarle la vida, ya sea ayudándolo a mantenerse organizado, conectado con la familia o simplemente permitiéndole disfrutar de sus pasatiempos favoritos.

Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

Según una encuesta realizada ya hace unos años, un tecno papá cumple con algunas características propias, se encuentran al día con los adelantos tecnológicos, inteligentes, interactivos, y muy seguros que se enorgullecen de compartir su pasión por las tecnologías con sus hijos, creando nuevas tradiciones y haciendo que la vida familiar sea más divertida de manera particular.

Mejora su salud: Los relojes inteligentes (smartwatches) son ideales para monitorear su actividad física, la calidad del sueño y su salud cardiovascular.

El sonido de estar juntos: Parlantes con calidad de sonido, resistente a las caídas, con baterías de larga duración y tecnología bluetooth.

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Lo mantiene conectado: Unos buenos auriculares inalámbricos le permiten escuchar música o hacer videollamadas con la familia de forma cómoda.

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Lo fundamental de estar conectados: Un smartphone es una excelente manera de brindar seguridad y practicidad, ya que facilita la comunicación inmediata, el acceso a información y herramientas de organización. Los nuevos smartphones con inteligencia artificial y cámaras mejoradas, o las barras de sonido, renuevan por completo sus momentos de ocio.

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Tecnot dato:

Actualmente, existen muchos productos que nuestros padres podrían querer. Sin embargo, para facilitar el proceso te hemos preparado una guía para que dispongas de toda la información antes de tomar cualquier decisión. Gadgets, accesorios y más novedades. Todo en tecnología, hasta 12 cuotas sin interés - 15% OFF pagando en efectivo - Superando la compra de $100.000 te llevas un vino de regalo.

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El Dato:

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