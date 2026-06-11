Dieron a conocer cómo atenderá el comercio sanjuanino en los feriados de junio y en la previa del Día del Padre

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informaron el esquema de atención para los próximos feriados nacionales.

Con la llegada de dos feriados nacionales consecutivos en junio y a pocos días de una de las fechas comerciales más importantes del año, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dio a conocer cómo funcionará la actividad en los locales de la provincia.

Según el comunicado difundido por la entidad, el próximo lunes 15 de junio, feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, los comercios permanecerán cerrados, aunque la apertura será opcional para aquellos propietarios que decidan trabajar durante la jornada.

Desde la cámara aclararon que los empleadores que opten por abrir deberán cumplir con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago doble para quienes presten servicios durante un feriado nacional.

En tanto, el sábado 20 de junio, cuando se conmemora el Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano, la actividad comercial se desarrollará con normalidad, una medida que apunta a potenciar el movimiento económico en una fecha estratégica para las ventas.

La decisión cobra especial relevancia porque el domingo 21 se celebrará el Día del Padre, una de las jornadas de mayor consumo para rubros como indumentaria, tecnología, perfumería, calzado, marroquinería y artículos para el hogar.