La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los consumidores de que no compren o consuman un producto vendido a través de Internet conocido como Miracle Mineral Solution (MMS), que se comercializa bajo la falsa premisa de que puede curar el cáncer, el autismo, el VIH-Sida, la hepatitis o la gripe, entre otras enfermedades.

"Beber esto que contiene dióxido de cloro puede causar náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación grave. Algunas etiquetas de las distintas versiones de MMS que se consiguen afirman que el vómito y la diarrea son comunes después de ingerir el producto. Incluso sostienen que tales reacciones son evidencia de que el producto está funcionando. Esa afirmación es falsa", subraya el organismo regulatorio estadounidense.

Son varias las agencias internacionales que alertan en la última década sobre los peligros del MMS, y que también se ofrece directamente como “dióxido de cloro” (CD), 'Water Purification Solution” (WPS), entre otros nombres similares.

Los sitios web ilegales que venden MMS describen el producto como “un líquido que contiene un 28 por ciento de clorito de sodio en agua destilada”. Las instrucciones indican a los consumidores que mezclen la solución de clorito de sodio con ácido cítrico (como el jugo de limón) antes de beberlo. En muchos casos, el clorito de sodio se vende con un activador de ácido cítrico. Cuando se añade el ácido, la mezcla se convierte en dióxido de cloro, un poderoso agente blanqueador.

"No ha sido aprobado por la FDA para ningún uso, pero estos productos continúan siendo promocionados en Internet y redes sociales como un remedio contra muchas enfermedades. Sin embargo, la solución, cuando se mezcla, se convierte en un compuesto peligroso que causa efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Los consumidores no deben usar estos productos, y los padres no deben dar estos productos a sus hijos por ninguna razón", explica uno de los directores de la FDA, Ned Sharpless.

Los expertos decidieron salir a recordar lo nocivo y letal de este engaño luego de que se dieran a conocer decenas de casos en Estados Unidos de intoxicaciones, arritmias, e insuficiencia hepática, entre otros males.

"No tenemos conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o efectividad de los productos MMS, a pesar de las afirmaciones de que es un antimicrobiano, antiviral y antibacteriano. Además, en general, cuanto más concentrado está el producto, más severas son las reacciones", reiteran los expertos de la agenda sanitaria.

Fuente: Con Bienestar