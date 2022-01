Desde que la pandemia de coronavirus irrumpió en el mundo, muchas fueron las rutinas de la vida cotidiana que debieron cambiar. Una de ellas fue la manera de saludar al otro: de los besos o el apretón de manos se pasó al frío "puñito" o saludo con el codo.

Más de dos años han pasado desde el arranque de la pandemia y la situación no ha mejorado. De hecho, la variante Ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores, por lo que los especialistas insisten en que se deje la afectuosidad de lado y se siga con el distanciamiento a la hora de saludar.

En tal sentido los expertos no recomiendan aún saludar con un apretón de manos o con un beso. Así lo sostuvo Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y argumentó que "la persona ya vacunada completamente podría también contagiarse o incluso contagiar a otros si tiene la infección".

Es que si bien las vacunas ofrecen protección contra el virus y frenan la propagación de la enfermedad, la efectividad no llega al 100% y algunas personas pueden igualmente contagiarse el virus y transmitirlo aunque ya estén inmunizadas.

“Dar un beso, un abrazo o un apretón de manos no son ideales para este momento de la pandemia. No todo el mundo está vacunado, y tanto los que están inmunizados como los que no lo están pueden contagiar el coronavirus. Por lo cual, seguimos recomendando el distanciamiento y saludar con el puño”, dijo la médica Laura Pulido, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, al portal Infobae.

Por su parte, la especialista Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología, comentó al mismo medio: “Hoy si las personas ya vacunadas contra el Covid-19 como las no inmunizadas se encuentran con otras que no son convivientes tienen que usar barbijo y mantener el distanciamiento. Los vacunados se pueden contagiar igualmente. Pueden tener menos carga viral si se contagian y menos tiempo. Pero aún hay que esperar para volver a dar un saludo con besos o abrazos”.

“La clave aquí es estar vacunado”, explicaron los médicos. “Ahí es donde empieza el camino de la vuelta a la normalidad. Es la forma de volver a vivir la vida como uno recuerda y sentirse seguro mientras lo hace”, dijo.

Muchas personas pueden extrañar el apretón de manos, los abrazos o el beso a la hora de encontrarse con otros. El ritual de dar la mano se remonta a tiempos antiguos. Se originó como una forma de que los que se cruzaban indicaran sus intenciones pacíficas, principalmente mostrando que no llevaban armas.

Fuente: El Sol / Infobae