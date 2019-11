Un flagelo mundial. Sólo en 2018, 1,7 millones de personas se infectaron con el virus y 770.000 murieron por causas relacionadas con el Sida, 50 mil de estas muertes ocurrieron en América latina y el Caribe.

El 98 por ciento de los 5.800 nuevos casos por año de personas infectadas con VIH en Argentina fue por mantener relaciones sexuales sin protección, según datos del último Boletín sobre el VIH, Sida e ITS, que se dará a conocer hoy, lo que según la responsable del área a nivel nacional "demuestra una deuda con el uso del preservativo para la prevención".



"La falta de uso de preservativo es una deuda pendiente. Si bien la epidemia de VIH se mantiene estable, en Argentina la sífilis está en aumento registrando una tasa de 126 casos por cada 100 mil habitantes en la población entre 15 y 24 años, cuando lo esperable sería que fuera de 10 cada 100 mil habitantes", indicó a Télam Claudia Rodríguez, responsable de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC. Y continuó: "Esto es un alerta porque se trata de otra enfermedad que se transmite por las mismas vías que el VIH pero mucho más fácil, entonces, si no trabajamos fuerte en el uso del preservativo, en unos años podemos volver a tener un aumento de los nuevos casos de VIH también".



La médica sostuvo que "si bien desde el sistema de salud se sigue proveyendo de preservativos en los centros sanitarios y hospitales hay que desarrollar estrategias para llegar a la población de otras formas como podría ser, por ejemplo, en baños de bares, boliches o fiestas".



La directora de Sida, ETS, Hepatitis y TBC adelantó que en el Boletín 2019 revela que por cada dos varones infectados hay una mujer, lo que se mantiene estable en relación al año anterior, y que la población que desconoce que vive con el virus se estima en 17%, tres puntos menos que el informe pasado.



"Si bien cada año se baja un poco el porcentaje de personas que desconocen que viven con el virus tenemos que continuar trabajando para aumentar el testeo. Esta es una tarea no sólo de Salud, sino también de otros sectores como educación, trabajo, y de toda la sociedad", sostuvo Rodríguez. Y recordó que "también es importante seguir incorporando personas al tratamiento y que tengan adherencia no sólo por la vida de ella, que será mejor, sino porque hace años que sabemos que una persona con su carga viral indetectable no transmite el virus".



Otro dato del nuevo Boletín es que el 23% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, esto es, con personas que presentaban enfermedades asociadas o Sida.



La prevalencia de la población en general es de 0,4%; pero si se piensa en poblaciones específicas el grupo más vulnerable son las mujeres trans, con una prevalencia del 34%; los hombres que tienen sexo con hombres, un 15%, y los usuarios de drogas inyectables, un 7%.



El resto de los datos se conocerán hoy en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, como parte de las actividades del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre.



Por su parte, Miguel Pedrola, director Científico para América latina y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation (Fundación para el Cuidado de la Salud de Personas con VIH), sostuvo que "si bien la epidemia en Argentina es estable, ya sabemos que no vamos a llegar a cumplir con la meta 90/90/90 de 2020, que sería tener al 90% de la población con VIH que conozca su situación, de ellos el 90% en tratamiento, y de estos que el 90% con su carga viral indetectable".



El médico infectólogo identificó múltiples causas que hacen que no se lleguen a las metas e identificó que "la primera dificultad es la barrera para acceder al testeo ya que, sobre todo en estos últimos años, no hay provisión constante de reactivos".