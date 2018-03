La compañía BIOLIFE4D quiere crear corazones trasplantables basados en las propias células de los pacientes, eliminando el rechazo de órganos, a través de la bioimpresión en 3D. Steven Morris de la compañía explica más.

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo, y se cobra una de cada tres vidas. Si un paciente se encuentra entre el 2 por ciento en los Estados Unidos con la suerte de recibir un trasplante de corazón, su esperanza de vida después del trasplante es de aproximadamente 10 años. Eso es si su sistema inmune no rechaza el nuevo órgano como extraño.



Para ayudar a abordar la escasez de corazones trasplantables y evitar el problema de rechazo de órganos, la empresa BIOLIFE4D desea crear corazones trasplantables basados en las propias células de los pacientes, lo que eliminará el rechazo de órganos. BIOLIFE4D, un pionero de la biotecnología que aprovecha los avances en ingeniería de tejidos para la impresión 3D de órganos humanos viables para trasplante, ha anunciado recientemente una oferta de Regulation A + para recaudar $ 50 millones para permitir la bioimpresión 3D de corazones humanos viables para trasplante.



Al momento del Mes del Corazón en Estados Unidos, Digital Journal entrevistó al CEO de BIOLIFE4D, Steven Morris .

Te compartimos en esta nota, parte de la entrevista:



D.J.: ¿Qué tan importante es la impresión 3D para la medicina?



Steven Morris: la impresión 3D se está volviendo tremendamente importante para el campo médico de muchas maneras diferentes. Los implantes y la instrumentación personalizados específicos del paciente pueden transformar la atención del paciente, las imágenes 3D obtenidas mediante MRI o CT pueden usarse para hacer modelos impresos en 3D de partes internas del cuerpo para que los cirujanos la utilicen antes de intentar la cirugía en el paciente.

La impresión 3D puede facilitar creación rápida de prototipos utilizada en el desarrollo de nuevos procedimientos para ayudar a obtener nuevos avances en el mercado, y muchas otras aplicaciones, incluido, por supuesto, el tipo de impresión 3D altamente especializado que utilizamos, que es la bioimpresión 3D. En nuestro caso, usamos una bioimpresora 3D para imprimir un órgano utilizando las células del paciente como la tinta. La impresión 3D ya ha tenido un gran impacto en la medicina y creemos que el impacto solo seguirá creciendo.



DJ: ¿Cómo ha avanzado la tecnología de hardware en los últimos años?



Steven Morris: como la mayoría de las nuevas tecnologías que son nuevas, esta tecnología ha sido y continúa siendo refinada para ser más eficiente, precisa y capaz. Se continúan logrando avances en la resolución, velocidad y precisión, los materiales utilizados para la impresión en 3D continúan expandiéndose, las técnicas y métodos de impresión reales continúan siendo explorados. Si bien se han logrado muchos avances en el hardware en sí, las capacidades y los materiales del software que se pueden utilizar en el proceso también se siguen mejorando. Si bien al principio, el método de impresión 3D era muy simplista, un campo completo llamado fabricación aditiva continúa avanzando rápidamente.



DJ: ¿Para qué tipo de aplicaciones se usa la impresión 3D?



Steven Morris: la impresión 3D se usa para muchas aplicaciones en muchas industrias. Además de la industria médica en la que estoy involucrado, también se está utilizando en la fabricación de casi todas las industrias, desde la automovilística hasta la aeroespacial. La capacidad de fabricar rápidamente un objeto utilizando un modelo 3D que se puede crear y / o obtener fácilmente es tremendamente útil.

Las aplicaciones de impresión 3D son literalmente ilimitadas.



DJ: ¿Cuáles son las limitaciones de la tecnología ?



Steven Morris: Dependería de tu aplicación, pero en general, hay algunas áreas que ciertamente tienen espacio para la innovación. Esto incluye el hecho de que el proceso de impresión en 3D es generalmente lento, para algunas aplicaciones, la resolución de la impresión es limitada y los materiales utilizados para la impresión deben continuar expandiéndose. Dicho esto, también hay muchas ventajas increíbles, como la capacidad de imprimir geometrías y características que nunca se podrían lograr a través de técnicas de fabricación sustractivas tradicionales.

DJ: ¿Cuáles son los objetivos de BIOLIFE4D?



Steven Morris: salvar vidas. Muchas! Casi 1 de cada 3 personas en el mundo desarrollado, a nivel mundial, muere de enfermedades cardiovasculares y hay billones de personas vivas ahora. Y, por inimaginable que parezca, el año pasado se realizaron alrededor de 5.000 trasplantes de corazón en todo el mundo. Solo en los Estados Unidos, solo el 2 por ciento de las personas que esperaban en la lista de trasplantes recibió corazones de donantes el año pasado. Sabemos que los avances en las ciencias de la vida, la bioingeniería y la bioimpresión en 3D finalmente se encuentran en un punto de desarrollo que pueden generar un profundo impacto en la industria de la salud y en la humanidad en general.



DJ: ¿Cómo funciona la tecnología?



Steven Morris: la bioimpresión 3D funciona básicamente de la misma manera que la impresión 3D tradicional. Colocamos 1 capa a la vez basada en un modelo 3D y construimos el corazón de abajo hacia arriba. Pero en lugar de fusionar las capas mediante calor o curar el material con, por ejemplo, luz UV para unir las capas (en nuestro caso eso mataría las células vivas que estamos usando en el proceso de impresión) colocamos un andamio de soporte para mantener las células en su lugar y luego dejar que el proceso biológico normal descanse.

El mismo proceso que ocurre en su cuerpo, llamado autoensamblaje, ocurre a través de un proceso biológico natural en nuestro caso.



Tenemos una excelente descripción de este proceso en nuestro sitio web , así como un video increíble que ilustra este proceso.

Al final, lo que básicamente estamos haciendo es proporcionar las condiciones adecuadas fuera del cuerpo para facilitar el proceso que ocurre naturalmente dentro del cuerpo y luego dejamos que la naturaleza termine el proceso para nosotros.



DJ: ¿Por qué el objetivo es crear corazones trasplantables basados en las propias células de los pacientes?



Steven Morris: estamos usando las propias células de un paciente porque aborda los 3 principales desafíos que enfrentamos actualmente. Primero, aborda el problema de suministro. Un paciente no tendría que esperar en una lista para un órgano donante, ya que han suministrado las "materias primas" necesarias para bioingeniería del corazón: sus propias células. En segundo lugar, si podemos usar las células de una persona para crear su propio corazón bioingenuado, entonces su cuerpo no rechazará el órgano cuando se trasplanta, ya que literalmente se fabricará a partir de las propias células de ese paciente para que su sistema inmune no lo ataque. Y tercero, dado que el paciente no rechazará el órgano, no necesitarán someterse a la terapia inmunosupresora masiva que se necesita actualmente para evitar el rechazo de un órgano de un donante extranjero. Esto también tendría un gran beneficio, además de salvar sus vidas, y también permitiría una mejor calidad de vida.



DJ: ¿En qué etapa está la tecnología?



Steven Morris: Conocemos todas las piezas del rompecabezas, sabemos dónde pertenecen las piezas en ese rompecabezas, y ahora estamos trabajando para hacer que encajen todas en un proceso seguro y comercialmente viable. También tendremos que enfrentar los desafíos a medida que escalamos hacia los ensayos en humanos, pero la tecnología en sí misma está en un lugar donde podemos avanzar hacia esos objetivos. Mientras lo hacemos, estoy seguro de que la tecnología seguirá avanzando para hacer frente a los desafíos que encontramos, pero ya hemos recorrido un largo camino y los bioimpresores tridimensionales viables ya se están convirtiendo en algo general.



Fuente: www.digitaljournal.com