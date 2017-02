Más de 60% de los menores de 15 años a los que se les detecta un cáncer en la Argentina, tienen probabilidad de sobrevida y en la mayoría de los casos la enfermedad se cura cuando son diagnosticados de manera temprana y reciben tratamiento en unidades de oncología pediátrica, aseguró una especialista del Instituto Nacional del Cáncer (INC).



‘En países como Estados Unidos o Alemania, el 80% de los casos de cáncer infantil se curan y en Argentina en más de un 60%; el promedio de casos detectados por año, que se mantiene estable desde hace 14 años, ronda entre 1200 y 1300‘, dijo a Télam Florencia Moreno, coordinadora de Programa Nacional del Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer del INC, que depende del ministerio de Salud de la Nación, y directora del Registro Oncológico Hospitalario de Argentina (ROHA).



‘Lo más importante en relación a la detección temprana es capacitar a los agentes de salud (médicos, enfermeros y personal sanitario) porque la mayoría de los casos se resuelve de manera exitosa cuando son diagnosticados en tiempo y forma y son tratados correctamente; lo más importante es que la consulta sea en unidades de oncología pediátrica, con un equipo interdisciplinario‘, detalló Moreno.



Argentina cuenta con 2 hospitales nacionales, 12 provinciales y 8 unidades de diagnóstico de referencia y seguimiento (UDRS) para la atención de pacientes pediátricos con tumores.



Estadísticas del ROHA, relevadas entre 2000 y 2003, que se mantienen vigentes según los especialistas, reportan que el tumor más frecuente en menores de 15 años es la Leucemia aguda, que afecta al 37%; y le siguen los tumores del sistema nervioso central (conocidos popularmente como ‘tumores cerebrales‘), con 20%.



A través de la campaña ‘Cuándo sospechar cáncer en el niño‘, el INC trabaja en la capacitación de los agentes de salud en todos los hospitales públicos del país.



‘Otra línea de trabajo es la Red nacional del cáncer pediátrico, donde los niños que necesitan tratamientos de mayor complejidad pueden ser derivados en tiempo y forma; y también otorgamos becas para oncólogos, enfermeros y otros profesionales que tratan niños con cáncer para capacitarse en el Hospital Garrahan o el Hospital de Niños Dr. Gutiérrez‘, informó Moreno.



El 15 de este mes se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, porque en 2001 se constituyó una una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes y busca sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes con cáncer.



En San Juan ese día en el patio del Hospital Rawson se realizó el tradicional acto y suelta de golfos en conmemoración del día de la lucha contra el cáncer infantil. Mamás, papás y chicos se congregaron y no faltaron los abrazos, las lágrimas y esas sonrisas que llegan al alma. Fue organizado por Fundame.