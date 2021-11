Los veganos y vegetarianos de todo el mundo celebran hoy su día mundial en el contexto de crecimiento de este estilo de vida cuya popularidad implica la incorporación de nueva terminología para dar cuenta de esta forma de ver el mundo que promueve el respeto a los animales y el medio ambiente, lo que implica no usar ni consumir productos obtenidos de su explotación.



En Argentina, según la Unión Vegana Argentina, el 12% de la población es vegana o vegetariana, lo que equivale a más de cinco millones de personas.



A nivel lingüístico, este modo de vida se ha verbalizado en una serie de términos y expresiones que describen y acotan las posibles tendencias alimenticias sin derivados de animales en la dieta.



La aplicación de enseñanza de idiomas Babbel hizo un repaso sobre estos nuevos vocablos:



- Vegetarianismo: Es la tendencia más antigua y probablemente la más extendida. Es una práctica alimentaria basada en el consumo de vegetales y nada de carne ni pescado. Dentro de este régimen alimenticio hay variantes, en función de los alimentos que completen la dieta.



-Lactovegetarianismo: Aquel que elimina de la dieta, además de la carne y el pescado, los huevos, pero no los lácteos y sus derivados.



- Ovovegetarianismo: A la inversa que en la acepción anterior, este término se refiere a aquellas personas que no consumen productos lácteos ni derivados, pero sí incluyen en su rutina alimenticia el huevo.



- Ovolactovegetarianismo: En esta etiqueta, se incluye aquel que incorpora a la dieta tanto huevos como lácteos u otros alimentos vegetales como cereales o legumbres. Ciertamente, es la variación del vegetarianismo menos restrictiva y más común en Occidente. Muchas de las personas que dicen ser vegetarianas se refiere, en realidad, a ser ovolactovegetarianas



- Veganismo: En este caso, el término es muy conocido y la principal diferencia a nivel alimentario con el vegetarianismo y sus variantes explicadas anteriormente, el estilo de vida vegano implica eliminar de la dieta cualquier producto de procedencia animal y sus derivados, haciéndose extensivo a todo aquello que para ser producido implique algún tipo de sufrimiento animal.



El término vegano (vegan) se acuñó en 1944 para reunir, en Reino Unido, a un grupo de vegetarianos que no consumían ni lácteos ni huevos y, desde entonces se reivindica una alimentación libre de productos de origen animal.



- Flexitarianismo: Este vocablo nacido de la combinación de "flexible" y "vegetarianismo", hace alusión a esa dieta basada fundamentalmente en vegetales, pero en la que, ocasionalmente, se incluyen carne o pescado.



- Frugivorismo: Esta es una dieta vegana basada en frutas crudas o verduras clasificadas como frutas. Quien se identifica con esta tendencia, se le conoce como frugívoro.



- Crudiveganismo: Este término que hace referencia a una tendencia del veganismo que basa su dieta en alimentos crudos.



El Día del Veganismo fue instituido en 1994 por Louise Wallis, presidenta de la Sociedad Vegana del Reino Unido, para celebrar el 50° aniversario de su fundación.



Antes de eso ya existía la Sociedad Vegetariana (Vegetarian Society), que englobaba a todo tipo de personas vegetarianas, y que se fundó en el año 1847. Durante esta época ya había debates sobre tipos de vegetarianos, distinguiendo entre quienes comían huevos y lácteos y quienes no.



En 1944 Donald Watson decidió formar un grupo de vegetarianos y vegetarianas que no consumiesen lácteos ni huevos, y creó un boletín llamado The Vegan News.



Esa fue la primera vez que se utilizó la palabra «vegan» con el sentido que perdura hasta hoy. Desde entonces, organizaciones de todo el mundo convocan eventos para este día y acciones especiales durante todo el mes.



"Sabíamos que la Sociedad se había fundado en noviembre de 1944 pero no sabíamos la fecha exacta, así que decidí ir el 1 de noviembre, en parte porque me gustó la idea de que esta fecha coincidiera con Samhain / Halloween y el Día de Muertos - tiempos tradicionales para banquetes y celebraciones, tanto aptos como auspiciosos", explicó Louis Wallis cuando le preguntaron sobre el día elegido.

Fuente: Télam