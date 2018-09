Hoy se celebra el Día Mundial del Sexo Oral. ¿Por qué se festeja hoy? Por la combinación de los números 6 y 9, correspondientes al día y al mes, que representan la posición sexual del 69, en la cual dos personas se practican sexo oral mutuamente.

La postura apunta a la igualdad desde la posición misma; ambos brindan y reciben placer al mismo tiempo. Es una de las posturas más valoradas, y señala un equilibrio perfecto entre el Yin y el Yang, y celebra la liberación de la mujer y la igualdad de los sexos.

A la pregunta de qué es lo que más te gusta hacer en la cama, el sexo oral siempre es una de las primeras. Sin embargo, Journal Sex of Medicine divulgó en el año 2017 un estudio en el que se reflejaba que el 30% de los hombres no practicaba ni recibía sexo oral. En otro estudio de The Canadian Journal of Human Sexuality se constató que sólo un 28% de las mujeres entre 18 y 24 años encuestadas, reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta situarse, en torno a los 40 años.

"La pose 69 es una de las más elegidas para que ambas partes puedan disfrutar, pero es cierto que existen muchos tabúes, a la hora de recibir sexo oral. Puede ser porque hayan tenido una educación conservadora o porque tienen vergüenza de sus partes íntimas, pero es importante que puedan atreverse a experimentar dejando de lado los tabues", aseguró Francesca Gnecchi, directora de Erotique Pink y Comunicadora en temas de Sexualidad Humana.

"La sexualidad plena es fundamental para la vida de los seres humanos, la misma debe ser una actividad placentera y de exploración en el que cada una de las partes pueda disfrutar, jugar y sentirse cómodo, es por eso que es importante que en la pareja haya una buena comunicación para lograr el consentimiento de ambos en las prácticas, ya sea sexo oral u otras actividades que se quieren probar", dijo Francesca.

Beneficios del sexo oral:

• Reduce el estrés: Las hormonas liberadas ayudan a relajar el cuerpo. En el caso del hombre el semen contiene la melatonina que induce al sueño. También contiene químicos como cortisol, estrógeno y oxitocina que actúan como antidepresivos.

• Mejor calidad de los orgasmos: En las mujeres se llega de manera más fácil al orgasmo y de manera más intensa que a través de la penetración.

• Mejora la calidad de la erección: Según los expertos, la disfunción eréctil en los varones de más de 40 años, al practicar el sexo oral podría mejorar las posibilidades de obtener una erección.