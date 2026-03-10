Bruxismo nocturno: siete hábitos recomendados por expertos para reducirlo

El dolor en la mandíbula al despertar, la sensación de tensión en los músculos faciales o el desgaste progresivo de los dientes pueden ser señales de bruxismo nocturno, un trastorno caracterizado por apretar o rechinar los dientes de forma involuntaria durante el sueño.

De acuerdo con especialistas, este problema afecta aproximadamente al 10% de los adultos y hasta al 40% de los niños. Además de interferir con el descanso, puede causar molestias en la articulación temporomandibular, dolores de cabeza, sensibilidad dental y fatiga muscular.

El bruxismo suele estar asociado a factores como estrés , ansiedad o alteraciones en la mordida , y por eso su tratamiento requiere un enfoque individualizado. Una evaluación profesional permite determinar la estrategia más adecuada para cada paciente.

Uno de los tratamientos más habituales consiste en usar un protector bucal hecho a medida, también conocido como férula estabilizadora. Este dispositivo se adapta a la mordida del paciente y ayuda a proteger los dientes del desgaste causado por el rechinar nocturno.

Además de actuar como barrera física, también contribuye a disminuir la tensión en los músculos de la mandíbula y en la articulación temporomandibular. Los especialistas advierten que los protectores genéricos que se venden en farmacias no ofrecen el mismo ajuste ni la misma eficacia.

2. Reducir el estrés diario

El estrés es uno de los factores que más influye en la aparición del bruxismo. Por ese motivo, incorporar estrategias para manejar la tensión puede marcar una diferencia importante.

Prácticas como meditación, ejercicios de respiración, terapia psicológica o escribir un diario pueden ayudar a disminuir la presión acumulada durante el día, lo que a su vez reduce la tendencia a apretar los dientes durante la noche.

3. Evitar ciertos hábitos antes de dormir

El consumo de cafeína, alcohol y tabaco puede afectar el sistema nervioso y empeorar el bruxismo nocturno. Limitar estas sustancias, especialmente en las horas previas al descanso, puede favorecer un sueño más reparador y disminuir el rechinar de dientes.

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden tener un impacto significativo en la intensidad del problema.

4. Crear una rutina relajante antes de acostarse

Los expertos recomiendan establecer hábitos que ayuden al cuerpo a relajarse antes de dormir. Entre las opciones más efectivas se encuentran:

Evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse.

Escuchar música tranquila.

Tomar una ducha caliente.

Aplicar compresas tibias sobre la mandíbula.

También se aconseja cenar de forma ligera y evitar comidas abundantes cerca de la hora de dormir.

5. Considerar la fisioterapia

Cuando el bruxismo provoca dolor muscular o molestias en la mandíbula y el cuello, la fisioterapia especializada puede ser de gran ayuda.

Los ejercicios guiados por profesionales permiten mejorar la movilidad de la mandíbula, reducir la tensión muscular y aliviar el dolor asociado al trastorno.

6. Cuidar la postura al dormir

La posición durante el sueño también influye en la presión que recibe la mandíbula. Dormir boca abajo puede generar una mala alineación y aumentar la tensión en la articulación temporomandibular.

Por eso, los especialistas recomiendan dormir boca arriba o de lado, manteniendo la cabeza alineada con la columna vertebral y utilizando una almohada adecuada que evite la presión sobre la mandíbula.

7. Tratamientos avanzados en casos específicos

En situaciones más severas, cuando otros métodos no logran controlar el problema, algunos profesionales pueden considerar inyecciones de toxina botulínica para relajar los músculos responsables del rechinar de dientes.

Este procedimiento se utiliza solo en casos seleccionados y debe ser realizado por especialistas, ya que no está aprobado específicamente para tratar el bruxismo.

Bruxismo: cuándo consultar a un especialista

Si el dolor mandibular, los dolores de cabeza o el desgaste dental aparecen con frecuencia, es fundamental acudir a un dentista o especialista en salud bucal.

Un diagnóstico temprano permite identificar la causa del problema y diseñar un tratamiento adaptado a cada paciente. Dado que el bruxismo puede tener múltiples orígenes, la evaluación profesional resulta clave para proteger los dientes y mejorar la calidad del sueño.