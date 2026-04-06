"Consultorio de Memoria y Salud Cerebral", el espacio coordinado por un neurólogo sanjuanino para anticiparse al diagnóstico

El espacio funciona hace casi un año en el Hospital Rawson y apunta a la prevención del desarrollo de enfermedades vinculadas con lo cognitivo. Los detalles.

Se estima que en la actualidad 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y en Latinoamérica la cifra se cuadriplicaría para el 2050. Actualmente, 8 de cada 10 personas no reciben un diagnóstico a tiempo a y para evitar que ese número se mantenga e incremente, un neurólogo sanjuanino decidió darle forma un proyecto apuntando a la prevención y la atención temprana de patologías cognitivas. Fue así que hace casi un año nació el “Consultorio de Memoria y Salud Cerebral”, que funciona en el Hospital Rawson.

El Servicio de Neurología, a cargo del Doctor Carlos Guerra, en coordinación con el director del nosocomio están detrás de la iniciativa, mientras que el consultorio es coordinado por el médico neurólogo Fernando Marquez. El especialista en neurorrehabilitación y científico de datos comenzó a detectar en sus investigaciones que no solo había un gran porcentaje de personas que vivían con alguna enfermedad relacionada a lo mental y aun así no contaban con un diagnóstico, sino que además gran parte de los mismos se daban tarde, cuando el daño cognitivo estaba avanzado y en muchos casos era irreversible. Fue por ello que decidió llevar a la realidad el proyecto del consultorio que venía desarrollado.

image Médico neurólogo Fernando Marquez, a cargo del Consultorio de Memoria y Salud Cerebral “Tiene como objetivo inicial abordar los problemas de memoria. La idea fue mutar un poco y sumar la salud cerebral para abordar no solo la problemática, sino la prevención”, destacó el profesional en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Esto no es menor teniendo en cuenta que, conforme destacó Márquez, se pude prevenir en un 45% el desarrollo de alguna enfermedad vinculada a lo cognitivo. Al mencionar enfermedad cognitiva, se refiere a problemas de memoria, demencias en general, Alzheimer, demencia por Parkinson, problemas cognitivos por ACV, entre otros. “El objetivo, más allá de abordar las patologías, es chequear la salud cerebral de las personas y que hace cada uno para cuidarla. Si hay algún síntoma cognitivo como olvidos, desorientación, dificultades en las tareas de la vida diaria para organizarse o prestar atención pueden ser motivos de consulta para quienes estén preocupados por su salud cerebral, además de los factores genéticos, es decir, si hay algún antecedente en la familia con enfermedades vinculadas a lo cognitivo”, precisó el médico neurólogo.

Si bien actualmente se encuentra en solitario llevando adelante el consultorio, la intención del profesional es, con el paso del tiempo, conformar un equipo interdisciplinario que esté enfocado a la salud cerebral, fundamental para el día a día y que muchas veces se ignora.