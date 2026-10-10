Día Mundial de la Salud Mental: la importancia de cuidar el bienestar en el ámbito laboral

Las exigencias laborales, la hiperconectividad y la falta de límites entre el trabajo y la vida personal impactan de manera directa en el bienestar emocional.

El desgaste profesional, la hiperconectividad y la dificultad para desconectar al terminar la jornada son situaciones cada vez más frecuentes y, cuando las exigencias laborales afectan los límites entre la vida personal y la profesional, el cerebro se mantiene en un estado de alerta constante que dificulta los procesos biológicos de recuperación psíquica e impacta directamente en el bienestar emocional.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, dos especialistas enfatizaron sobre la necesidad de intervenir a tiempo y derribar prejuicios. En un escenario donde el rendimiento y la eficiencia constante suelen priorizarse, promover entornos laborales de contención y el cuidado de la salud mental resulta indispensable para evitar que el desgaste se vuelva crónico y hacer de la prevención un compromiso cotidiano.

En este contexto, abordar la salud mental en el trabajo implica entender el ámbito laboral como un espacio estratégico para la prevención, la detección temprana y la promoción de hábitos sostenibles.

“Promover la salud mental requiere vínculos que brinden contención, espacios seguros y momentos de reflexión para conectar con el presente. Estos elementos son pilares para construir un bienestar psíquico genuino y duradero en el ámbito profesional”, explicó Verónica Lapelle, directora de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Hospital Italiano.

Señales de alerta: cuándo la respuesta al estrés deja de ser adaptativa Bajo la falsa premisa de una permanente disponibilidad, el cerebro percibe una amenaza constante que obstaculiza la verdadera desconexión. Cuando la respuesta al estrés se sostiene en el tiempo, deja de ser un mecanismo adaptativo y da lugar a manifestaciones físicas y emocionales claras. Según detalló Fátima Barragán, coordinadora de la mencionada Licenciatura, entre las principales señales de alerta se encuentran: