La parte de la casa que jamás limpias y la tocás siempre: tiene más bacterias que el baño Conocé de qué se trata, para mantener tu hogar siempre higienizado.

A la hora de limpiar la casa, solemos hacer más foco en el baño, ya que tiende a ensuciarse seguido y acumular bacterias. Sin embargo, existe un sector que evitamos, pero que necesita la misma higiene y desinfección: los picaportes de las puertas.

Según expertos, los picaportes pueden acumular cientos bacterias y gérmenes debido al contacto continuo, sobre todo el de la puerta principal.

¿Por qué los picaportes acumulan bacterias?

Cada vez que alguien abre o cierra una puerta, transfiere microorganismos desde sus manos. Además, algunos materiales, como metales o plásticos, pueden retener bacterias por más tiempo.

¿Cada cuánto hay que limpiar los picaportes?

Los especialistas en higiene recomiendan una limpieza semanal con productos desinfectantes en hogares comunes. Pero si se trata de picaportes de alto tránsito, como los de la puerta de entrada o los baños, lo ideal es limpiarlos todos los días.

Cómo limpiar los picaportes y eliminar los gérmenes