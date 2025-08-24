Los cinco alimentos que no deben guardarse en la puerta de la heladera Conocé cuál es el lugar ideal para guardar ciertos productos y por qué.

La heladera es un electrodoméstico sumamente importante y un gran aliado en la cocina. Sin embargo, es necesario saber que no todos los alimentos pueden guardarse en la puerta.

Muchas veces, por costumbre o comodidad, guardamos productos en ese lugar sin saber que es el peor para conservarlos. ¿Por qué?

La puerta de la heladera es la zona que más cambios de temperatura sufre. Cada vez que la abrís, el frío se escapa y los alimentos que están ahí quedan expuestos a variaciones que pueden afectar su frescura y calidad.

Los cinco alimentos que no van en la puerta de la heladera

Huevos: aunque muchos modelos traen un espacio especial para ellos en la puerta, lo cierto es que los huevos necesitan una temperatura constante. Si los ponés ahí, pueden echarse a perder más rápido. Leche: es uno de los productos más sensibles al calor. Guardarla en la puerta hace que se corte antes de tiempo. Lo ideal es ubicarla en el estante más frío, al fondo de la heladera. Fiambres y embutidos: estos alimentos requieren frío parejo para evitar el desarrollo de bacterias. En la puerta, el riesgo de contaminación aumenta. Medicamentos: algunos necesitan refrigeración, pero nunca en la puerta. Las variaciones de temperatura pueden hacer que pierdan su efectividad. Salsas y aderezos caseros: si bien los industriales suelen tener conservantes, los caseros son más delicados y pueden arruinarse si no están bien refrigerados.

Cuál es el lugar ideal para guardar estos productos

La parte más fría de la heladera es el fondo de los estantes, cerca del congelador. Ahí es donde tenés que poner los productos más sensibles, como la leche, los fiambres y los huevos.

Las frutas y verduras van en los cajones y la puerta puede quedar reservada para bebidas, manteca y productos que no se alteran fácilmente.