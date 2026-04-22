Si tenés los dientes amarillos aunque te cepilles bien, esta puede ser la razón

Cepillarse los dientes es un hábito fundamental dentro de la rutina de higiene diaria, ya que ayuda a mantener una buena salud bucal y a prevenir el mal aliento. Sin embargo, aunque muchas personas se los cepillen correctamente, a veces pueden tener un tono amarillento, y el odontólogo Sergio Franco explicó a qué se debe.

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Según explicó el especialista, esta tonalidad amarillenta se debe a la dentina , una capa interna del diente que se ubica abajo del esmalte y que tiene un tono más oscuro. A medida que el esmalte se desgasta con el paso del tiempo, esa parte interna se transparenta más e influye en el color de la dentadura.

Por eso, el color de los dientes no depende solo de un correcto cepillado. “Dependiendo de cada persona, la dentina puede hacer que el esmalte se vea más o menos oscuro . El tono de los dientes va mucho más allá del cepillado y el cuidado cotidiano", explicó Franco en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La dentina tiene un color más oscuro y puede afectar la tonalidad de los dientes. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Algunos de los factores que afectan el color de los dientes son:

El desgaste del esmalte: cuanto más se afina esta capa externa, más se transparenta el tono interno del diente.

cuanto más se afina esta capa externa, más se transparenta el tono interno del diente. La genética: no todas las personas tienen el mismo color dental de base.

no todas las personas tienen el mismo color dental de base. La edad: con el paso del tiempo, la dentadura puede perder blancura natural.

con el paso del tiempo, la dentadura puede perder blancura natural. Algunos alimentos y bebidas: el café, el té, las gaseosas oscuras o el vino tinto pueden dejar manchas.

el café, el té, las gaseosas oscuras o el vino tinto pueden dejar manchas. El tabaco: fumar favorece la pigmentación y oscurece la superficie dental.

Aunque existen distintos métodos caseros para blanquear los dientes que ganaron popularidad, el odontólogo recomendó no probarlos, ya que se puede causar un daño mayor al esmalte y a la salud bucal.

Por lo contrario, recomendó asistir a un profesional si se busca aclarar la dentadura: “Si quieres mejorar el tono de tu sonrisa, existen tratamientos profesionales que pueden ayudarte”.

image La alimentación puede influir en el color de los dientes. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Aunque cepillarse los dientes con frecuencia es un factor fundamental para el color y la salud bucal, existen muchos motivos que definen la tonalidad. La dentina, la genética y la alimentación son algunas de las razones por las cuales la dentadura puede estar amarilla a pesar de un correcto cepillado.