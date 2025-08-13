¿Sirve azúcar y aceite de coco para la piel? Una tendencia que se popularizó y sobre la que es conveniente estar bien informado.

A raíz de la viralización de videos en los que se exponen sus beneficios para la piel, cada vez más personas recurren al azúcar y al aceite de coco para el cuidado frecuente. Como se trata de un tema vinculado con la salud, siempre es importante saber para qué sirven según los expertos.

El uso de azúcar y aceite de coco para la piel son la última tendencia como exfoliantes caseros porque son una forma económica de eliminar la grasitud y dejar atrás los problemas de la piel. Las propiedades que estos productos tienen para hidratar son las claves de su efectividad.

De acuerdo con los expertos, el aceite de coco y el azúcar son excelentes para exfoliar no sólo el rostro, sino también el resto del cuerpo. El único cuidado que se debe tener es en el caso de que tengas acné. Si se da esta situación, es preferible no utilizarlos porque podrían obstruir los poros y causar brotes más agresivos.

También hay una advertencia respecto de la frecuencia con que se debe utilizar, dado que su uso muy repetido puede resultar contraproducente y ocasionar problemas.

Para preparar este exfoliante y humectante casero hay que mezclar media taza de azúcar con un cuarto de taza de aceite de coco hasta lograr una consistencia arenosa húmeda. Si se pretende una textura más suave, se puede usar azúcar negro o agregar más aceite.

La aplicación hay que hacerla sobre piel húmeda y con movimientos circulares, masajeando suavemente. Los expertos aconsejan dejar actuar esta mezcla durante 5 minutos para que los resultados sean los mejores. Luego se tiene que enjuagar con abundante agua tibia.

Los ingredientes y proporciones a utilizar son los siguientes:

Media taza de azúcar

Un cuarto de taza de aceite de coco

Una recomendación adicional consiste en aplicar una crema hidratante después del procedimiento con aceite de coco y azúcar para lograr que los efectos perduren por más tiempo.

MIRA TAMBIÉN Uno de cada 12 jóvenes argentinos vive con asma pero solo la mitad lo tiene bajo control

Los beneficios del azúcar y el aceite de coco

Mantiene la piel hidratada

Como el aceite de coco es un humectante natural, aplicarlo periódicamente hará que la piel esté más tersa y suave . Se trata de un excelente emoliente que ayuda a prevenir la piel seca y escamosa , así como afecciones. Una de los problemas que evita es la aparición de la dermatitis atópica . El azúcar, por otro lado, absorbe la humedad del ambiente y mantiene la piel hidratada.

. Se trata de un excelente emoliente que ayuda a prevenir la piel y , así como afecciones. Una de los problemas que evita es la aparición de la . El azúcar, por otro lado, Mata bacterias dañinas

Aplicar esta mezcla hará que la piel quede absolutamente libre de suciedad y bacterias . Los granos de azúcar son menos abrasivos, por lo que no generarán lesiones. Además, estimularán el crecimiento celular y eliminarán los restos del maquillaje.

. Los granos de azúcar son menos abrasivos, por lo que no generarán lesiones. Además, estimularán el crecimiento celular y Propiedades antioxidantes

Los antioxidantes que posee el aceite de coco protegerán a la piel del daño que pueden hacerle los radicales libres de las células. También previenen la oxidación por estrés y reduce el envejecimiento prematuro. Mantiene la piel joven y saludable.

y reduce el prematuro. Mantiene la piel joven y saludable. Previene la caída del cabello

Respecto de su ayuda para combatir la calvicie, el azúcar puede resultar un gran aliado, dado que tiene propiedades para evitar la caída del pelo. Los expertos recomiendan aplicar este producto dos veces a la semana. Hay que frotarlo con fuerza sobre la cabeza y luego lavar el cabello con abundante agua.

Otro punto importante es que el aceite de coco tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas comprobadas. Por su parte, el azúcar es un excelente exfoliante que destapa los poros. Esta combinación ayuda a eliminar los puntos negros de manera efectiva.

La frecuencia con que se aconseja utilizar el exfoliante de azúcar y aceite de coco varía de acuerdo con las características de cada piel y la edad de la persona, pero en promedio basta con hacerlo dos veces por semana. Este punto es importante porque excederse resultaría perjudicial.