Abren las inscripciones para los Vouchers Educativos 2026 a través de Mi Argentina

El Ministerio de Educación informó la apertura de inscripciones para la convocatoria 2026 del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano destinada a acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad.
El período de inscripción ya se encuentra habilitado y se extenderá hasta el próximo 30 de abril. El trámite deberá realizarse de manera online, con registro previo en la plataforma Mi Argentina.
Desde la cartera educativa señalaron que los representantes legales de las instituciones ya disponen de la información técnica necesaria para orientar a las familias y brindar detalles sobre el proceso de inscripción en cada comunidad educativa.
El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada en los niveles Inicial, Primario y Secundario, siempre que estas cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.
Inscripciones: cómo hacerlo
Para completar la solicitud, los interesados deberán contar con datos personales de los menores a cargo, incluyendo DNI y CUIL; información institucional, como el nombre y la dirección exacta del establecimiento educativo; y datos bancarios actualizados, en particular el CBU registrado en la base de Mi ANSES.
La inscripción puede realizarse a través del sitio oficial del programa, disponible en la web del Gobierno nacional.
Se recomienda a los padres y tutores consultar el reglamento vigente del Programa para conocer los alcances y condiciones de la asistencia haciendo click AQUÍ.
Para más información, los interesados pueden acceder haciendo click AQUÍ