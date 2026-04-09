    • 9 de abril de 2026 - 14:41

    Abren las inscripciones para los Vouchers Educativos 2026 a través de Mi Argentina

    Las inscripciones estarán disponible hasta el 30 de abril y se realizará de forma online a través de la plataforma Mi Argentina.

    Las inscripciones para los vouchers educativos ya están disponibles en Mi Argentina.-&nbsp;

    Las inscripciones para los vouchers educativos ya están disponibles en Mi Argentina.- 

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    El período de inscripción ya se encuentra habilitado y se extenderá hasta el próximo 30 de abril. El trámite deberá realizarse de manera online, con registro previo en la plataforma Mi Argentina.

    Desde la cartera educativa señalaron que los representantes legales de las instituciones ya disponen de la información técnica necesaria para orientar a las familias y brindar detalles sobre el proceso de inscripción en cada comunidad educativa.

    El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada en los niveles Inicial, Primario y Secundario, siempre que estas cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.

    Inscripciones: cómo hacerlo

    Para completar la solicitud, los interesados deberán contar con datos personales de los menores a cargo, incluyendo DNI y CUIL; información institucional, como el nombre y la dirección exacta del establecimiento educativo; y datos bancarios actualizados, en particular el CBU registrado en la base de Mi ANSES.

    La inscripción puede realizarse a través del sitio oficial del programa, disponible en la web del Gobierno nacional.

    Se recomienda a los padres y tutores consultar el reglamento vigente del Programa para conocer los alcances y condiciones de la asistencia haciendo click AQUÍ.

    Para más información, los interesados pueden acceder haciendo click AQUÍ

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