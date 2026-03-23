Ahora, el Registro Civil confirmará a través de un SMS los turnos solicitados para optimizar la atención

Con el objetivo de reducir el ausentismo y agilizar los trámites de DNI y Pasaporte, el Ministerio de Gobierno , a través del Registro del Estado Civil, implementó un sistema de notificaciones proactivas. Desde ahora, quienes solicitaron un turno a través de los canales digitales, recibirán un SMS (mensaje de texto) recordatorio la tarde previa a su cita.

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Es fundamental destacar que este mensaje de texto llegará exclusivamente a aquellos ciudadanos que sean usuarios de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). El mismo se enviará desde el número 40140, que es la línea oficial del Gobierno de San Juan, brindando total seguridad sobre la autenticidad del remitente.

Con el nuevos sitema de confirmación de turnos, el Registro Civil busca reducir el ausentismo.

Esta mejora permite al usuario confirmar su asistencia o cancelar el turno en caso de no poder concurrir. Desde el organismo destacaron la importancia de realizar la cancelación a tiempo, ya que esto libera automáticamente el cupo para que otra persona pueda acceder al servicio, mejorando la fluidez del sistema y reduciendo el ausentismo.

El Registro Civil cuenta con un sistema ágil y moderno para la asignación de turnos digitales, diseñado para simplificar el acceso a trámites esenciales.

Canales de solicitud. Whatsapp (Asistente Virtual CiDi): agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje ‘Turnos_Registro Civil’. El sistema guiará al usuario para elegir trámite, delegación, día y horario.

Web oficial. A través del asistente CiDi ubicado en el margen inferior derecho de la página de la repartición.

Vías de contacto del Registro Civil

Para consultas adicionales, el Registro Civil dispone de los siguientes canales:

Teléfono: 4936836 (Lunes a viernes de 7:30 a 14:00 h).

E-mail: [email protected]