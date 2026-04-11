Ajedrez San Juan, el semillero del deporte que despierta pasiones de la mano de un campeón panamericano

Román Herrmann es sin duda una de las mayores figuras del ajedrez local. El campeón local y también panamericano juega desde niño y es precisamente en esa época en la que descubrió la pasión por el tablero y las piezas blancas y negras. Recordando esos primeros juegos es que decidió poner en marcha una idea que le venía rondando desde hace tiempo y así fue como nació Ajedrez San Juan , y con él, la Liga Provincial Infantil.

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La primera prueba piloto fue durante el 2024 con la liga infantil. En el plazo de tres meses se realizaron campeonatos y el éxito fue tal que para el año pasado el periodo de competencia se extendió de marzo a noviembre, con un promedio de 100 niños y niñas presentes en cada encuentro.

“El boom del ajedrez en San Juan está desde hace unos tres años, y si bien están las clases en la Biblioteca Franklin, faltan espacios”, aseguró Herrmann en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Previo a la creación de la liga y de Ajedrez San Juan, el compromiso del sanjuanino con el deporte y su difusión era tal que a lo largo del año realizada distintas acciones para visibilizar y compartir las riquezas y maravillas de una actividad que la pueden realizar tanto niños como adultos, en un espacio de cordialidad, amabilidad y respeto. Aquellas acciones le quedaron chicas para la aspiración que buscaba, y era la formación de futuros campeones surgidos de San Juan.

Al respecto, Herrmann explica que el proyecto surge debido a que en la provincia solo existen los torneos profesionales y no hay espacios de competencias infantiles, pese a haber un buen cupo de participantes para ello.

Con una prueba piloto más que exitosa y una primera temporada que fue consolidando el grupo, este año, con las energías renovadas, inició la tercera edición el sábado 11 de abril, con la primera fecha de la liga. La intensión es darle continuidad durante todo el año, con un encuentro por mes hasta diciembre, para tener así a fin de año el campeón infantil provincial.

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“Ver solo niños jugando y los padres acompañando es una emoción muy grande. La idea es que eso siga creciendo y se haga año a año. Es algo simple, lleva mucho trabajo, y los niños lo esperan, saben que va a pasar”, reflexionó el ajedrecista.

Sistema suizo, puntos individuales y un campeón provincial, así funciona la Liga Provincial Infantil de Ajedrez San Juan

El torneo es un “todos contra todos”, también conocido como “sistema suizo”. Consiste en un formato que permite la participación de una gran cantidad de competidores sin eliminación directa. Empareja participantes con resultados similares, es decir, los ganadores juegan contra los ganadores, asegurando partidas equilibradas. “Juegan todos los participantes, no importa si pierden o ganen”, aseguró Herrmann.

Al final de cada encuentro se suman los puntos que se obtienen de manera individual, y se realizan los promedios mensuales hasta el último torneo, que este año se dará en diciembre. En esa oportunidad se proclama el campeón sanjuanino infantil de ajedrez.

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Pueden participar niños y niñas desde los 5 años, siempre y cuando tengan conocimientos sobre la disciplina, y la edad máxima son 13 años.

Los torneos se realizarán una vez al mes, promediando entre el segundo y tercer sábado, dependiendo de feriados o las vacaciones de invierno, por ejemplo.

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“Darle a San Jun algo de lo mucho que me ha dado”, las proyecciones de Ajedrez San Juan

Para Román ideal sería poder contar con un espacio que promueva la práctica del deporte, no solo desde la competencia sino también desde el aprendizaje. Sin embargo, debido a la vorágine actual y la falta de disponibilidad no lo puede concretar, pero no es algo que descarta.

“En un futuro la idea es abrir un espacio propio, y que ahí este todo el sistema funcionando, desde lo más básico a lo más avanzado, pero hoy no están dadas las condiciones”, aseguró el ajedrecista.

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Siendo un proyecto que no descarta, sigue trabajando en la medida de sus disponibilidades para que el ajedrez amateur siga creciendo en San Juan, de la mano de las nuevas generaciones.

“Mi sueño altruista es darle a San Juan algo de lo mucho que me ha dado. Sé que hay talento, que hay jugadores, y en San Juan hay muchos niños que son buenos y que pueden crecer más. Tener a los chicos jugando al ajedrez es maravilloso que hay que seguir potenciando”, reflexionó el ajedrecista sanjuanino.