Alto consumo eléctrico en San Juan durante el verano, pero sin superar los récords históricos

Aunque la demanda de energía en San Juan se mantuvo en niveles altos durante el verano, las marcas no superaron los picos alcanzados en años anteriores.

El consumo eléctrico en San Juan fue elevado durante el verano.

El consumo de energía eléctrica en San Juan durante el verano 2025-2026 se mantuvo en niveles elevados, aunque sin llegar a marcar un nuevo récord histórico, según datos difundidos por la empresa distribuidora Naturgy.

De acuerdo con la información oficial, la demanda máxima de potencia alcanzó los 572,91 megavatios (MW), con su punto más alto el viernes 30 de enero a las 15:45, en pleno horario de mayor exigencia del sistema eléctrico.

Cómo se comportó el consumo eléctrico frente a otros años A pesar de este valor significativo, no logró superar los registros del verano anterior, cuando en enero de 2025 se habían alcanzado los 589,05 MW. Tampoco se acercó a la marca histórica de 621,95 MW registrada en febrero de 2024, que sigue siendo el nivel más alto de consumo en la provincia.

Uno de los factores determinantes fue el comportamiento del clima. Durante la última semana de enero, las temperaturas mostraron valores más moderados que en temporadas previas: las mínimas promediaron los 24 grados y las máximas no superaron los 32, lo que redujo la presión sobre la demanda eléctrica.

En este escenario, desde la distribuidora insistieron en la necesidad de fomentar hábitos de consumo responsable. Entre las principales recomendaciones, se destaca evitar el uso intensivo de electricidad en horarios pico —especialmente entre las 14 y las 18 horas— para prevenir sobrecargas en la red.