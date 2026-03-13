    • 13 de marzo de 2026 - 13:31

    Ambiente: con capacitaciones y charlas en las escuelas busca prevenir incendios forestales

    La Secretaría de Ambiente puso en marcha el Programa de Prevención Temprana contra Incendios Forestales

    Ambiente arrancó con las capacitaciones para prevenir y abordar incendios forestales en zonas de bosques nativos.

    Ambiente arrancó con las capacitaciones para prevenir y abordar incendios forestales en zonas de bosques nativos.

    Foto:

    (Secretaría de Ambiente)
    Por Fabiana Juarez

    La Secretaría de Ambiente inició acciones para fortalecer la prevención y respuesta temprana ante incendios forestales en zonas de bosques nativos. La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Prevención Temprana contra Incendios Forestales, una problemática frecuente en la provincia. Incluye capacitaciones técnicas para agentes provinciales y acciones de concientización en escuelas sobre el cuidado del bosque nativo.

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    Las capacitaciones de Ambiente sobre incendios forestales tambi&eacute;n incluyen manejo de equipos extintores.

    Las capacitaciones de Ambiente sobre incendios forestales también incluyen manejo de equipos extintores.

    Este programa, coordinado por la técnica brigadista Mayra Romero, contempla la formación del personal de la Dirección de Bosques Nativos y de la Dirección de Conservación, con el objetivo de reforzar lineamientos técnicos vinculados a la mitigación del fuego, el manejo del fuego controlado y la actuación ante emergencias en ambientes naturales.

    La primera jornada de capacitación se llevó a cabo en el Parque Presidente Sarmiento, en Zonda, en la que se abordó contenidos como definiciones básicas del fuego, el triángulo del fuego y sus componentes, comportamiento del fuego, técnicas de mitigación y sofocación, establecimiento de líneas de defensa y control, métodos de ataque, estados del incendio y características de los combustibles forestales, entre otros aspectos clave para el manejo de este tipo de siniestros.

    Como parte de esta primera etapa, se realizó una capacitación inicial destinada al personal de Bosques Nativos y de Conservación, tras lo cual se definirán los sectores y departamentos de la provincia donde se desarrollarán talleres y acciones formativas.

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    La primera capacitaci&oacute;n de Ambiente se realiz&oacute; en el Parque Presidente Sarmiento.

    La primera capacitación de Ambiente se realizó en el Parque Presidente Sarmiento.

    Trabajo conjunto de Ambiente y demás instituciones

    La jornada contó con el acompañamiento del director de Bosques Nativos Gustavo Mercado y el director de Protección Civil Comisario Inspector Carlos Heredia, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, junto a su equipo de trabajo. Esta articulación institucional busca fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas áreas que intervienen ante emergencias, garantizando una respuesta organizada cuando se activa un comando de operaciones frente a un incendio.

    El trabajo de Ambiente en las escuelas

    Paralelamente, el Programa de Prevención Temprana contra Incendios Forestales también contempla acciones educativas en instituciones de nivel primario y secundario de la provincia. A través de talleres y actividades de concientización se promoverá el conocimiento sobre el cuidado del bosque nativo y los programas que lo protegen, en el marco de la iniciativa ‘El Bosque en la Escuela’, que busca fortalecer la conciencia ambiental y la preservación de estos ecosistemas en todos sus aspectos.

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