Ambiente liberó 14 aves autóctonas rescatadas del tráfico ilegal en San Juan

Los ejemplares, entre los que se encuentran comesebos, diucas, un jilguero y pepiteros, completaron su proceso de recuperación en el Ecoparque Tacuará y fueron reinsertados en su hábitat natural.

En el marco de las acciones provinciales de conservación de la fauna silvestre y protección de la biodiversidad, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó la liberación de 14 aves autóctonas que habían sido rescatadas del tráfico e incautadas al comercio ilegal de animales.

El retorno a su hábitat natural se hizo efectivo tras un exhaustivo proceso de rehabilitación llevado a cabo en las instalaciones del Ecoparque Tacuará, donde profesionales y técnicos trabajaron en la atención, recuperación física y acondicionamiento de los ejemplares para garantizar una reinserción exitosa.

Las aves liberadas corresponden a cuatro especies nativas de la región:

4 comesebos andinos

6 diucas comunes

1 jilguero amarillo

4 pepiteros de collar Un freno a la amenaza del tráfico ilegal Desde la repartición ambiental recordaron que la venta ilícita y el mascotismo de fauna silvestre representan una severa amenaza para la supervivencia de las poblaciones naturales, alterando gravemente el equilibrio de los ecosistemas locales.

“La recuperación y reinserción de ejemplares constituye una intervención clave para la conservación y la preservación del patrimonio natural de la provincia”, remarcaron desde el área.