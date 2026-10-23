    • 23 de octubre de 2026 - 16:34

    Ambiente liberó 14 aves autóctonas rescatadas del tráfico ilegal en San Juan

    Los ejemplares, entre los que se encuentran comesebos, diucas, un jilguero y pepiteros, completaron su proceso de recuperación en el Ecoparque Tacuará y fueron reinsertados en su hábitat natural.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las acciones provinciales de conservación de la fauna silvestre y protección de la biodiversidad, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó la liberación de 14 aves autóctonas que habían sido rescatadas del tráfico e incautadas al comercio ilegal de animales.

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    El retorno a su hábitat natural se hizo efectivo tras un exhaustivo proceso de rehabilitación llevado a cabo en las instalaciones del Ecoparque Tacuará, donde profesionales y técnicos trabajaron en la atención, recuperación física y acondicionamiento de los ejemplares para garantizar una reinserción exitosa.

    Las aves liberadas corresponden a cuatro especies nativas de la región:

    • 4 comesebos andinos
    • 6 diucas comunes
    • 1 jilguero amarillo
    • 4 pepiteros de collar

    Un freno a la amenaza del tráfico ilegal

    Desde la repartición ambiental recordaron que la venta ilícita y el mascotismo de fauna silvestre representan una severa amenaza para la supervivencia de las poblaciones naturales, alterando gravemente el equilibrio de los ecosistemas locales.

    “La recuperación y reinserción de ejemplares constituye una intervención clave para la conservación y la preservación del patrimonio natural de la provincia”, remarcaron desde el área.

    Con esta nueva liberación en el Ecoparque Tacuará, la Secretaría de Ambiente reafirma su compromiso operativo en los controles contra la caza furtiva y el tráfico clandestino, promoviendo a su vez la concienciación social sobre la importancia de proteger las especies nativas de San Juan

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