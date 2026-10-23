San Juan y Mendoza reforzaron el control de vehículos en el Control de San Carlos

Las tareas se enfocaron en la prevención del delito automotor, el tráfico de estupefacientes y la seguridad en los corredores viales.

En el marco de una estrategia regional para reforzar la seguridad e intensificar la prevención del delito, las provincias de San Juan y Mendoza llevaron a cabo este viernes un operativo conjunto de control vehicular en el puesto fronterizo San Carlos, uno de los puntos neurálgicos de conectividad entre ambos territorios.

El procedimiento contó con una nutrida presencia de divisiones especializadas de ambas fuerzas policiales, quienes articularon tareas de inspección de documentación, verificación vehicular e identificación de personas, apuntando principalmente a la prevención de delitos vinculados a la sustracción de automotores y la detección de estupefacientes.

Por parte de la Policía de San Juan, intervinieron efectivos de la Dirección Tránsito (D-7), la División Drogas Ilegales, la Policía Rural y la Unidad de Sustracción de Automotores, en conjunto con personal del Registro Unificado de Aseguradores y Comprobación de Automotores (RUPVAA).

En tanto, el contingente de la provincia de Mendoza sumó a personal de las áreas de Tránsito, Drogas y Policía Rural, trabajando a la par y de manera coordinada con los uniformados sanjuaninos en el puesto de control.