    • 23 de octubre de 2026 - 14:29

    San Juan y Mendoza reforzaron el control de vehículos en el Control de San Carlos

    Las tareas se enfocaron en la prevención del delito automotor, el tráfico de estupefacientes y la seguridad en los corredores viales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de una estrategia regional para reforzar la seguridad e intensificar la prevención del delito, las provincias de San Juan y Mendoza llevaron a cabo este viernes un operativo conjunto de control vehicular en el puesto fronterizo San Carlos, uno de los puntos neurálgicos de conectividad entre ambos territorios.

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    El procedimiento contó con una nutrida presencia de divisiones especializadas de ambas fuerzas policiales, quienes articularon tareas de inspección de documentación, verificación vehicular e identificación de personas, apuntando principalmente a la prevención de delitos vinculados a la sustracción de automotores y la detección de estupefacientes.

    Por parte de la Policía de San Juan, intervinieron efectivos de la Dirección Tránsito (D-7), la División Drogas Ilegales, la Policía Rural y la Unidad de Sustracción de Automotores, en conjunto con personal del Registro Unificado de Aseguradores y Comprobación de Automotores (RUPVAA).

    En tanto, el contingente de la provincia de Mendoza sumó a personal de las áreas de Tránsito, Drogas y Policía Rural, trabajando a la par y de manera coordinada con los uniformados sanjuaninos en el puesto de control.

    Este tipo de despliegues coordinados busca consolidar el trabajo interprovincial para blindar las rutas que conectan a la región de Cuyo, optimizando recursos y garantizando una mayor presencia policial en los corredores viales clave para brindar tranquilidad a quienes transitan diariamente entre ambas jurisdicciones.

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