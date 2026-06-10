Ambiente restituyó a 3 provincias más de 70 cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal de fauna

La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de más de 70 cardenales amarillos a las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires para su liberación. Estas aves fueron decomisadas en diferentes operativos contra una red de tráfico ilegal de fauna silvestre realizados en San Juan.

Cabe recordar que el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), es una especie catalogada en peligro de extinción. Entre las principales amenazas para su conservación se encuentran la captura ilegal para comercialización y la pérdida de hábitat natural.

La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de 26 ejemplares de cardenal amarillo hacia la provincia de Río Negro, como parte del proceso de recuperación de aves rescatadas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Los ejemplares fueron decomisados en el departamento Rawson durante operativos y allanamientos realizados por el área de Flora y Fauna . La investigación permitió detectar que estas aves fueron cazadas ilegalmente en esa provincia y luego vendidas de forma ilegal en San Juan .

Tras el decomiso, el área de Rescate de Fauna Silvestre llevó adelante tareas de contención, evaluación sanitaria y rehabilitación inicial. Los cardenales fueron alojados en un aviario acondicionado para la especie, donde recibieron controles clínicos, cuarentena preventiva y manejo nutricional específico.

En el marco del trabajo conjunto entre organismos especializados, las aves fueron trasladadas a la Fundación Bubalcó, en Río Negro. Allí continuarán las etapas de recuperación y readaptación necesarias para favorecer su futura reinserción en ambientes naturales.

Previamente, los ejemplares fueron identificados y anillados por personal de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro.

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Cardenales a San Luis y Buenos Aires

Con procedimientos similares, Ambiente también derivó un lote de 25 cardenales amarillos a la provincia de San Luis, y uno de 26 aves de esta especie a la Buenos Aires. La diferencia fue que en ambos casos, a través de análisis específicos, se logró determinar su estado sanitario, la variabilidad genética y la procedencia poblacional de cada individuo. Es por este motivo que se los restituyó a sus provincias de origen.

Los cardenales que se enviaron a Buenos Aires fueron derivados a la Fundación Temaikén, en la localidad de Escobar donde comenzarán el proceso de rehabilitación.

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Estas acciones forman parte de las políticas de protección de la biodiversidad que impulsa la Secretaría de Ambiente. El rescate, la rehabilitación y el trabajo articulado con instituciones científicas contribuyen a combatir el tráfico ilegal de fauna y a preservar especies amenazadas para las futuras generaciones.

Para esta tarea, la Secretaría de Ambiente trabaja coordinadamente con diferentes fuerzas como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de San Juan, Policía Ecológica y Policía Rural.