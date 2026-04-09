Amor para toda la vida: un cumpleaños sorpresa terminó en una propuesta de casamiento y una boda inmediata

Una historia de amor digna de estar en un guión de alguna serie televisiva. El hombre tenía una idea fija desde hacía tiempo: sorprender a la mujer con la que había construido toda una vida . Pero esta vez no sería un gesto cualquiera. Lo que era un cumpleaños sorpresa , terminó en una propuesta de casamiento e inmediatamente la boda .

Celia Noemí Castro (50) y Miguel Nieto (49) son los protagonistas de esta historia de amor que llevan toda una vida juntos. La historia de esta pareja se remonta a 1995. Desde entonces, atravesaron juntos más de tres décadas, formando una familia con sus hijos Julián (28), Agustín (26) y Mateo (7), y sumando la alegría de su nieta Selena, de 9 años. “Es toda una vida y nos faltaba eso”, resumió Miguel, con la emoción todavía a flor de piel.

Durante un mes y medio el flamante marido planificó en silencio cada detalle de una celebración que comenzaría como un cumpleaños sorpresa y terminaría de la manera más inesperada: con una propuesta de casamiento… y una boda en el mismo instante.

Trabajador desde muy joven -dejó la escuela para convertirse en lustrador de muebles-, Miguel nunca dejó de pensar en ese deseo postergado. “Siempre estuvo en mi cabeza poder concretar el casamiento, pero por distintas razones, entre ellas la situación económica, fue algo que nunca se dio”, contó. Sin embargo, hubo una frase que lo marcó profundamente : “Mi suegra Alicia siempre decía ‘ojalá alguna vez pueda ver a mis hijas casadas’. Se murió y nunca pudo cumplir ese sueño. Entonces me propuse esto como un acto de amor hacia mi esposa y también en memoria a mi suegra, seguramente debe haber estado muy feliz” .

El plan comenzó a tomar forma con la complicidad de sus hijos mayores, los testigos -sus cuñados- y hasta de vecinos que trabajan en el Registro Civil. "El lunes anterior hice todo el trámite sin que mi señora se enterara. Los únicos que sabían eran los testigos", relató. Todo estaba listo: documentación, jueces y cuatro testigos.

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Miguel le dijo a Celia que el domingo celebraría su cumpleaños con un almuerzo en su casa del barrio Amet, en Rivadavia. Pero el verdadero plan se puso en marcha el sábado 4, cuando le anunció que estaban invitados a un casamiento de unos amigos. Con la ayuda de Carolina, dueña del salón “Rancho Escondido”, la sorpresa comenzó a desplegarse. “Había invitado a sus hermanos el domingo a mi casa. Le dije que el sábado nos habían invitado a un casamiento de unos amigos y cuando llegamos abrieron el salón y estaban todos los hermanos reunidos. Fue emotivo porque no se esperó eso”, recordó Miguel. Nada había sido dejado al azar: familiares que organizaron la comida, la decoración y cada detalle para que Celia no sospechara.

Hasta ese momento, todo parecía ser simplemente un cumpleaños de 50 inolvidable. Pero cerca de las 16, en plena sobremesa, Miguel tomó el micrófono y dio el paso que cambiaría la historia: "¿Te queres casar conmigo?", dijo Miguel y despertó la sorpresa y emoción tanto de Celia como de los presentes. “Cuando me dijo que sí, le dije ‘bueno, nos casemos ahora’. Quedaron todos asombrados porque los invitados tampoco lo sabían”, contó.

La sorpresa alcanzó su punto máximo cuando, al salir a los jardines del salón, todo estaba preparado para la ceremonia civil. Allí, rodeados de sus seres queridos, llegó el esperado “sí, acepto”, seguido de un vals y una celebración que selló definitivamente una historia de amor de 31 años. Fue el broche de oro para una vida compartida, un gesto cargado de memoria, de perseverancia y, sobre todo, de amor.