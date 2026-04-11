Asamblea Rural de Jáchal, el espacio que nació para contener a decenas de familias sigue consolidando la labor del campo

En todos los rincones de San Juan hay espacios que apuntan al desarrollo de la comunidad , potenciando sus capacidades y encontrando las maneras de salir adelante. Uno de ellos es la Asamblea Rural de Jáchal , una organización comunitaria que lleva 20 años siendo parte de la identidad de los jachalleros.

La asamblea nació como tal ante una situación económica compleja. Familias de distintas localidades comenzaron a reunirse en grupos para analizar las alternativas disponibles con el propósito de lograr un ingreso extra. Los grupos se volvieron más grandes, las localidades que participaban se iban incrementando y fue así como decidieron darle forma de asamblea. Así lo explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Sandra Caliva, integrante del espacio comunal.

Desde el 2006 hasta la actualidad, la tarea de la asamblea solo tuvo una interrupción durante la pandemia. Comenzaron a desarrollar y ejecutar distintos proyectos hasta que en 2009 decidieron realizar la primera feria, que marcaría el inicio de una tradición tanto para la asamblea como para el departamento.

“La primera feria la hicimos un Jueves Santo, ofreciendo distintos productos relacionados a la Semana Santa como humitas, panificados, huevos de chocolate. Al año siguiente se volvió a hacer también para la misma fecha y en ese momento, luego de una reunión, decidimos hacerla cada 15 días, ofreciendo más productos, ya que era una forma de llevar dinero a nuestras casas”, explicó Sandra.

Además de la feria se capacitaron en agricultura familiar, para luego compartir y aplicar esos conocimientos en sus localidades, brindaron acompañamiento escolar para niños y adolescentes, y alfabetización para los más grandes. “En su momento había muchos proyectos que buscaban beneficiar a la comunidad”, acotó Sandra.

El éxito de la feria fue tal que pasó de realizarse cada 15 días a hacerse todos los viernes en la plaza principal del departamento, siendo una clásica postal en la antesala a cada fin de semana. En un inicio recibían apoyo total del municipio, quienes les brindaban los mesones, las sillas y gazebos para la feria, además del sonido y todos los permisos necesarios; pero gracias a las distintas gestiones realizadas, la Asamblea comenzó a adquirir su propio equipamiento. Desde entonces, por medio de un convenio que se renueva todos los años, la municipalidad autoriza la feria en la plaza y dispone de movilidad para que puedan llegar hasta el centro del departamento desde sus localidades.

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Actualmente la Asamblea está integrada por 15 familias provenientes de El Fical, Calle Varas, La Quebrada, Gran China, La Represa, La Frontera y del centro de Jáchal. En torno a la formación original son muchos menos integrantes, ya que en su mayoría se trataba de gente mayor que se fue retirando de la actividad y la misma no fue seguida por sus herederos.

Sandra asegura que, después de tanto tiempo juntos, son una gran familia. Se conocen, se acompañan en las buenas y en las malas, se preocupan cuando algunos de sus colegas no aparecen o si están atravesando una compleja situación.

“Los tiempos que estamos pasando son complejos. La Asamblea se volvió una salida fundamental para las familias que participamos. Cuando comencé mis hijos eran chicos, ayudó un montón, y hoy sigo en la feria porque es una forma de traer dinero a casa y también es una distracción. Uno va, se entera lo que le pasa al compañero, comparte. Es una gran familia la asamblea”, finalizó Sandra.