    • 27 de marzo de 2026 - 16:54

    Cabalgata de la Fe: los gauchos aprobaron el nuevo lugar de concentración y partida de la travesía

    Unos 4.000 jinetes participan de la Cabalgata de la Fe que mañana llegará al paraje de la Difunta Correa.

    Esta tarde partió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con la participación de 4.000 gauchos y encabezada por el gobernador, Marcelo Orrego.

    Esta tarde partió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con la participación de 4.000 gauchos y encabezada por el gobernador, Marcelo Orrego.

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    Por Fabiana Juarez

    La Cabalgata de la Fe volvió a brillar. No sólo porque 4.000 gauchos que participan de la travesía hasta la Difunta Correa, sino porque sorprendió para bien a los jinetes con las novedades. En este marco, el gauchaje aprobó con satisfacción que la Plaza Di Stéfano fuera el lugar de partida de este evento tradicionalista con 35 años de historia.

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    Unos 4.000 jinetes participaron de la largada de la Cabalgata de la Fe y en el camino se fueron sumando más.

    Unos 4.000 jinetes participaron de la largada de la Cabalgata de la Fe y en el camino se fueron sumando más.

    Dardo Molina hace 34 años que llega desde Tucumán para participar de la Cabalgata de la Fe, organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, y es la primera vez que pudo ‘picar’ algo sentado cómodamente a la sombra de un árbol junto a su caballo. ‘Me parece maravilloso que esta vez la concentración y largada de la cabalgata sea esta plaza. Hay espacio hasta para que los animales descansen a la sombra’, dijo el gaucho.

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    En la Plaza Di Stéfano hubo espacio hasta para que los caballos descansaron cómodos y a la sombra antes de la largada.

    En la Plaza Di Stéfano hubo espacio hasta para que los caballos descansaron cómodos y a la sombra antes de la largada.

    Para Pedro Rodríguez, de la Agrupación Gaucha Sagrado Corazón de Jesús, de Valle Fértil, la plaza detrás de la terminal debería transformarse en el lugar definitivo para la concentración y salida de la cabalgata porque es más beneficioso y seguro. ‘Al centro de la ciudad era muy complicado llegar por el tránsito y nos teníamos que ubicar en calles paralelas lejos y sin ver el sector de la salida. Además, el pavimento es más resbaladizo para los caballos. Acá todo es más cómodo y seguro’, dijo el gaucho.

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    Por primera vez hubo espacio para que el municipio de Capital instalara una carpa sanitaria donde los gaucho pudieron chequear su presión arterial.

    Por primera vez hubo espacio para que el municipio de Capital instalara una carpa sanitaria donde los gaucho pudieron chequear su presión arterial.

    Maicol Castro es el presidente de la Agrupación Gaucha Virgen de Andacollo, de Astica, Valle Fértil. Y hace 30 años que participa de la Cabalgata de la Fe. Y este año, por primera vez pudo ver cómo se organizaba la salida y el acto oficial del inicio. Antes, sólo pudo escuchar desde lejos. ‘En el centro era muy complicado estar cerca del lugar de salida por la cantidad de jinetes. Para lograrlo teníamos que llegar dos horas antes de la concentración. En cambio, en esta plaza sobre espacio, comodidad y seguridad. Sería muy bueno que la cabalgata siga partiendo de este lugar’, dijo el hombre.

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    En la plaza también hubo espacio para instalar un puesto donde prepararon sopaipillas en vivo para convida a los guachos.

    En la plaza también hubo espacio para instalar un puesto donde prepararon sopaipillas en vivo para convida a los guachos.

    Se aproximó la hora de partida, y el gauchaje y los animales descansaban a la sombra de los árboles de la plaza y de los alrededores, mientras compartía una mateada con guachos de otras agrupaciones, cosa que antes no podían hacer por falta de espacio. ‘Realmente estamos haciendo un picnic en la previa de la cabalgata y con más tranquilidad y seguridad. En la cabalgata del año pasado, estábamos tan amontonados en el centro que un caballo pisó a una nena. Por suerte solo fue un susto. Acá, con tanto espacio disponible es muy difícil que pase un accidente semejante’, dijo Jorge Andrada, de la Agrupación Arrieros de mi Pueblo, de Caucete.

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    El Monumento al Gaucho fue la primera posta de la Cabalgata de la Fe.

    El Monumento al Gaucho fue la primera posta de la Cabalgata de la Fe.

    Tras la entonación del Himno Nacional y de la bendición del padre Jorge Arica, la Cabalgata de la Fe se puso en marcha. La salida fue demorosa por la cantidad de participantes: más de 30 agrupaciones gauchas de San Juan, de otras provincias y de Chile, con unos 4.000 jinetes en total. El doble que el año pasado.

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    Representantes de la Agrupación Gaucha Difunta Correa de Vicuña, Chile, también participan de la Cabalgata de la Fe.

    Representantes de la Agrupación Gaucha Difunta Correa de Vicuña, Chile, también participan de la Cabalgata de la Fe.

    A paso lento cabalgaron los jinetes saludando a la gente que se agolpó a las orillas de la calle para verlos pasar. Tras una media hora de recorrido llegaron a la primera posta, el Monumento al Guacho en Santa Lucía. Allí, el gobernador Orrego que encabezó la cabalgata junto a otros funcionarios, se bajó para participar del descubrimiento de placas y recibir algunos regalos. El acto terminó, pero más de la mitad de los gauchos no pudo presenciarlo porque no terminaron de llegar al lugar a tiempo, debido a la cantidad.

    Segunda etapa de la Cabalgata de la Fe

    Mañana se llevará a cabo la segunda etapa de la Cabalgata de la Fe con un recorrido de 35 kilómetros para llegar hasta el oratorio de la Difunta Correa. La partida será a las 7 para llegar a las 13 a Vallecito.

    A partir de las 16, tras el almuerzo y un par de horas de descanso, comenzará la jineteada con más de 40 montas y en el Predio Gaucho Difunta Correa. Posteriormente comenzarán los espectáculos artísticos con la actuación de Giselle Aldeco, Tres Para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega.

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