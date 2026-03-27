Cabalgata de la Fe: los gauchos aprobaron el nuevo lugar de concentración y partida de la travesía

La Cabalgata de la Fe volvió a brillar. No sólo porque 4.000 gauchos que participan de la travesía hasta la Difunta Correa, sino porque sorprendió para bien a los jinetes con las novedades. En este marco, el gauchaje aprobó con satisfacción que la Plaza Di Stéfano fuera el lugar de partida de este evento tradicionalista con 35 años de historia.
Dardo Molina hace 34 años que llega desde Tucumán para participar de la Cabalgata de la Fe, organizada por laFederación Gaucha Sanjuanina, y es la primera vez que pudo ‘picar’ algo sentado cómodamente a la sombra de un árbol junto a su caballo. ‘Me parece maravilloso que esta vez la concentración y largada de la cabalgata sea esta plaza. Hay espacio hasta para que los animales descansen a la sombra’, dijo el gaucho.
Para Pedro Rodríguez, de la Agrupación Gaucha Sagrado Corazón de Jesús, de Valle Fértil, la plaza detrás de la terminal debería transformarse en el lugar definitivo para la concentración y salida de la cabalgata porque es más beneficioso y seguro. ‘Al centro de la ciudad era muy complicado llegar por el tránsito y nos teníamos que ubicar en calles paralelas lejos y sin ver el sector de la salida. Además, el pavimento es más resbaladizo para los caballos. Acá todo es más cómodo y seguro’, dijo el gaucho.
Maicol Castro es el presidente de la Agrupación Gaucha Virgen de Andacollo, de Astica, Valle Fértil. Y hace 30 años que participa de la Cabalgata de la Fe. Y este año, por primera vez pudo ver cómo se organizaba la salida y el acto oficial del inicio. Antes, sólo pudo escuchar desde lejos. ‘En el centro era muy complicado estar cerca del lugar de salida por la cantidad de jinetes. Para lograrlo teníamos que llegar dos horas antes de la concentración. En cambio, en esta plaza sobre espacio, comodidad y seguridad. Sería muy bueno que la cabalgata siga partiendo de este lugar’, dijo el hombre.
Se aproximó la hora de partida, y el gauchaje y los animales descansaban a la sombra de los árboles de la plaza y de los alrededores, mientras compartía una mateada con guachos de otras agrupaciones, cosa que antes no podían hacer por falta de espacio. ‘Realmente estamos haciendo un picnic en la previa de la cabalgata y con más tranquilidad y seguridad. En la cabalgata del año pasado, estábamos tan amontonados en el centro que un caballo pisó a una nena. Por suerte solo fue un susto. Acá, con tanto espacio disponible es muy difícil que pase un accidente semejante’, dijo Jorge Andrada, de la Agrupación Arrieros de mi Pueblo, de Caucete.
Tras la entonación del Himno Nacional y de la bendición del padre Jorge Arica, la Cabalgata de la Fe se puso en marcha. La salida fue demorosa por la cantidad de participantes: más de 30 agrupaciones gauchas de San Juan, de otras provincias y de Chile, con unos 4.000 jinetes en total. El doble que el año pasado.
A paso lento cabalgaron los jinetes saludando a la gente que se agolpó a las orillas de la calle para verlos pasar. Tras una media hora de recorrido llegaron a la primera posta, el Monumento al Guacho en Santa Lucía. Allí, el gobernador Orrego que encabezó la cabalgata junto a otros funcionarios, se bajó para participar del descubrimiento de placas y recibir algunos regalos. El acto terminó, pero más de la mitad de los gauchos no pudo presenciarlo porque no terminaron de llegar al lugar a tiempo, debido a la cantidad.
Segunda etapa de la Cabalgata de la Fe
Mañana se llevará a cabo la segunda etapa de la Cabalgata de la Fe con un recorrido de 35 kilómetros para llegar hasta el oratorio de la Difunta Correa. La partida será a las 7 para llegar a las 13 a Vallecito.
A partir de las 16, tras el almuerzo y un par de horas de descanso, comenzará la jineteada con más de 40 montas y en el Predio Gaucho Difunta Correa. Posteriormente comenzarán los espectáculos artísticos con la actuación de Giselle Aldeco, Tres Para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega.