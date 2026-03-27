Cabalgata de la Fe: los gauchos aprobaron el nuevo lugar de concentración y partida de la travesía

Unos 4.000 jinetes participan de la Cabalgata de la Fe que mañana llegará al paraje de la Difunta Correa.

Esta tarde partió la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con la participación de 4.000 gauchos y encabezada por el gobernador, Marcelo Orrego.

La Cabalgata de la Fe volvió a brillar. No sólo porque 4.000 gauchos que participan de la travesía hasta la Difunta Correa, sino porque sorprendió para bien a los jinetes con las novedades. En este marco, el gauchaje aprobó con satisfacción que la Plaza Di Stéfano fuera el lugar de partida de este evento tradicionalista con 35 años de historia.

cabalgata5 Unos 4.000 jinetes participaron de la largada de la Cabalgata de la Fe y en el camino se fueron sumando más. Dardo Molina hace 34 años que llega desde Tucumán para participar de la Cabalgata de la Fe, organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, y es la primera vez que pudo ‘picar’ algo sentado cómodamente a la sombra de un árbol junto a su caballo. ‘Me parece maravilloso que esta vez la concentración y largada de la cabalgata sea esta plaza. Hay espacio hasta para que los animales descansen a la sombra’, dijo el gaucho.

cabalgata1 En la Plaza Di Stéfano hubo espacio hasta para que los caballos descansaron cómodos y a la sombra antes de la largada. Para Pedro Rodríguez, de la Agrupación Gaucha Sagrado Corazón de Jesús, de Valle Fértil, la plaza detrás de la terminal debería transformarse en el lugar definitivo para la concentración y salida de la cabalgata porque es más beneficioso y seguro. ‘Al centro de la ciudad era muy complicado llegar por el tránsito y nos teníamos que ubicar en calles paralelas lejos y sin ver el sector de la salida. Además, el pavimento es más resbaladizo para los caballos. Acá todo es más cómodo y seguro’, dijo el gaucho.

cablagata3 Por primera vez hubo espacio para que el municipio de Capital instalara una carpa sanitaria donde los gaucho pudieron chequear su presión arterial. Maicol Castro es el presidente de la Agrupación Gaucha Virgen de Andacollo, de Astica, Valle Fértil. Y hace 30 años que participa de la Cabalgata de la Fe. Y este año, por primera vez pudo ver cómo se organizaba la salida y el acto oficial del inicio. Antes, sólo pudo escuchar desde lejos. ‘En el centro era muy complicado estar cerca del lugar de salida por la cantidad de jinetes. Para lograrlo teníamos que llegar dos horas antes de la concentración. En cambio, en esta plaza sobre espacio, comodidad y seguridad. Sería muy bueno que la cabalgata siga partiendo de este lugar’, dijo el hombre.

cabalgata2 En la plaza también hubo espacio para instalar un puesto donde prepararon sopaipillas en vivo para convida a los guachos. Se aproximó la hora de partida, y el gauchaje y los animales descansaban a la sombra de los árboles de la plaza y de los alrededores, mientras compartía una mateada con guachos de otras agrupaciones, cosa que antes no podían hacer por falta de espacio. ‘Realmente estamos haciendo un picnic en la previa de la cabalgata y con más tranquilidad y seguridad. En la cabalgata del año pasado, estábamos tan amontonados en el centro que un caballo pisó a una nena. Por suerte solo fue un susto. Acá, con tanto espacio disponible es muy difícil que pase un accidente semejante’, dijo Jorge Andrada, de la Agrupación Arrieros de mi Pueblo, de Caucete.