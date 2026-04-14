Calor durante el día y chaparrones en la noche, así estará el tiempo este martes 14 de abril en San Juan

Para este martes en San Juan, se espera una jornada con condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima de 14°C y vientos leves del noreste, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el tiempo continuará parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de 29°C, manteniéndose el viento en el mismo rango de intensidad y dirección predominante del noreste.

Por la noche, se prevé un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a unos 23°C y el viento rotará al sector sur, disminuyendo su intensidad a entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn14042026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.