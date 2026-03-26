Cáncer de Cuello de Útero: San Juan se suma a una jornada de concientización federal y habrá un encuentro en el Hospital Rawson

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero , una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de los controles para la detección temprana de la enfermedad. Desde el Hospital Rawson durante todo el mes se llevó a cabo una campaña que finaliza este viernes, y en el marco de las acciones también desarrollarán un encuentro abierto a la comunidad.

El evento, denominado “Encuentro Federal para la prevención del Cáncer de Cuello Uterino”, busca abrir el dialogo sobre la patología que suele darse con frecuencia en las mujeres y cuya detección temprana permite que el tratamiento sea más afectivo para su cura. Guiado por profesionales de la salud, la intención es que quienes sientan interés en la temática puedan interiorizarse sobre la misma, sus riesgos y cómo se aborda una vez detectada.

El encuentro contará con la disertación via Zoom del doctor Federico Bianchi, quien es presidente de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Además, contará con la coordinación de los ginecólogos Alejandro Sosa, Carlos Reyes y Melisa Luna, quienes forman parte del equipo del Servicio de Ginecología del Hospital Rawson.

La actividad se desarrollará desde las 18 horas en el SUM del Hospital Rawson, ubicado en el primer piso del edificio. Esta dirigido a la comunidad en general y es gratuita.

Marzo es el mes en el que los servicios médicos de todo el mundo redoblan los esfuerzos para concientizar sobre este tipo de cáncer, causado principalmente por el virus del papiloma humano (HPV), siendo una de las principales causas de muerte ginecológica, pese a ser prevenible.

Enfocado precisamente en la prevención es que desde el Hospital Rawson se llevó a cabo una campaña que finaliza la mañana del viernes 27 de marzo y que hasta el momento tiene un balance positivo. Conforme informaron desde el nosocomio, cada viernes alrededor de 100 mujeres se acercaron hasta el hospital para realzarse los controles y estudios necesarios para la detección de la enfermedad.

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Si bien los resultados pueden demorar aproximadamente un mes, el sistema permite un seguimiento activo de las pacientes, tomando contacto una vez que los resultados estén disponibles para continuar con la evaluación de cada caso.

En Argentina más de 4.500 mujeres reciben el diagnostico y una de las particularidades es que no presenta síntomas en las primeras etapas, es por ello que el sistema médico insiste en los controles preventivos, chequeos anuales y en no dejar de consultar ante alguna duda o molestia. La atención y detección temprana puede representar un cambio significativo en el tratamiento.