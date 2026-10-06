    • 6 de octubre de 2026 - 11:25

    Cáncer de mama: desde hoy ya te podés inscribir para participar del gran maratón rosa en Capital

    El 24 de octubre será el maratón contra el cáncer de mama, organizado por la Fundación Sanatorio Argentino, la Secretaróa de Deportes y el municipio de Capital.

    El 24 de octubre se realizará en Capital una nueva edición del maratón contra el cáncer de mama.

    El 24 de octubre se realizará en Capital una nueva edición del maratón contra el cáncer de mama.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La prevención, el diagnóstico precoz y el apoyo comunitario se unen una vez más en las calles sanjuaninas. Quedó formalmente abierta la inscripción para la Maratón/Caminata contra el Cáncer de Mama, un evento masivo e integrador coorganizado por la Fundación Sanatorio Argentino, la Secretaría de Deportes de San Juan y el municipio de Capital.

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    Esta actividad gratuita tiene como objetivo principal sensibilizar a toda la comunidad sobre una enfermedad que afecta a miles de personas cada año, promoviendo al mismo tiempo la actividad física, la solidaridad y el acompañamiento afectivo. Bajo el lema “Crear conciencia es la meta”, la convocatoria invita a familias, deportistas y vecinos a unirse en apoyo a quienes atraviesan o han atravesado la lucha contra esta patología.

    Cáncer de mama: la importancia de la detección temprana

    El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en mujeres a nivel mundial. Sin embargo, los especialistas remarcan de forma constante que la detección temprana puede salvar vidas. Un diagnóstico a tiempo eleva drásticamente las probabilidades de curación y tratamiento efectivo.

    A través de esta maratón, las instituciones organizadoras buscan visibilizar la importancia fundamental de realizarse chequeos médicos regulares, garantizando el acceso a la información precisa y brindando contención emocional tanto a las pacientes como a sus familias. Correr o caminar en esta jornada simboliza el compromiso colectivo con la salud mamaria.

    Guía paso a paso para sumarte y participar

    La participación en el evento es totalmente gratuita y abierta a todo público, sin límite de edad ni cupo máximo de inscriptos. A continuación, te detallamos el procedimiento para formar parte de la marea rosa:

    Paso 1: Inscripción online

    Ingresá al enlace oficial habilitado para la carrera e inscribite. Aunque la participación no tiene límite de cupos, los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán la remera oficial del evento. Aquellas personas que se registren a partir del puesto 4.001 podrán participar con total normalidad de la Maratón/Caminata, aunque no contarán con remera asignada.

    Paso 2: Retiro de dorsal

    Si quedaste entre los primeros 4.000 inscriptos, deberás retirar tu dorsal acreditativo de manera presencial.

    • Lugar: Tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino (San Luis 432 Oeste, Capital).
    • Fechas: Del martes 20 al viernes 23 de octubre.
    • Horario: De 8:30 a 12:30 hs.

    Atención: Es imprescindible guardar el dorsal. Deberás presentarlo el día de la carrera para retirar tu remera oficial y, además, ese número será el que utilices para participar en los sorteos que se realizarán durante la jornada.

    Categoría Kids

    Los primeros 500 niños inscriptos recibirán también su remera oficial. El dorsal correspondiente a los menores deberá ser retirado por un adulto responsable en el mismo punto, días y horarios detallados anteriormente.

    Todo listo para el gran día: acreditación y largada

    Paso 3: creditación y encuentro

    La cita final será el sábado 24 de octubre a las 8, en las afueras del Estadio Aldo Cantoni (intersección de calles San Luis y Urquiza).

    Quienes tengan remera asignada podrán retirarla en el predio del estadio de 8 a 9,30, siendo requisito obligatorio presentar el dorsal previamente retirado.

    Compartí la previa

    Ya sea que corras, camines o simplemente te acerques a acompañar a tus seres queridos, tu presencia suma para seguir creando conciencia. Se invita a todos los participantes a compartir en redes sociales cómo cuidan su salud mamaria, utilizando el espacio digital para difundir hábitos saludables y contagiar el entusiasmo antes de la gran largada.

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