Cáncer de mama: desde hoy ya te podés inscribir para participar del gran maratón rosa en Capital

La prevención, el diagnóstico precoz y el apoyo comunitario se unen una vez más en las calles sanjuaninas. Quedó formalmente abierta la inscripción para la Maratón/Caminata contra el Cáncer de Mama , un evento masivo e integrador coorganizado por la Fundación Sanatorio Argentino, la Secretaría de Deportes de San Juan y el municipio de Capital.

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Chimbas corre por la vida: vuelve la maratón para concientizar sobre el cáncer de mama

Esta actividad gratuita tiene como objetivo principal sensibilizar a toda la comunidad sobre una enfermedad que afecta a miles de personas cada año, promoviendo al mismo tiempo la actividad física, la solidaridad y el acompañamiento afectivo. Bajo el lema “Crear conciencia es la meta” , la convocatoria invita a familias, deportistas y vecinos a unirse en apoyo a quienes atraviesan o han atravesado la lucha contra esta patología.

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en mujeres a nivel mundial. Sin embargo, los especialistas remarcan de forma constante que la detección temprana puede salvar vidas . Un diagnóstico a tiempo eleva drásticamente las probabilidades de curación y tratamiento efectivo.

A través de esta maratón, las instituciones organizadoras buscan visibilizar la importancia fundamental de realizarse chequeos médicos regulares, garantizando el acceso a la información precisa y brindando contención emocional tanto a las pacientes como a sus familias. Correr o caminar en esta jornada simboliza el compromiso colectivo con la salud mamaria.

La participación en el evento es totalmente gratuita y abierta a todo público, sin límite de edad ni cupo máximo de inscriptos. A continuación, te detallamos el procedimiento para formar parte de la marea rosa:

Paso 1: Inscripción online

Ingresá al enlace oficial habilitado para la carrera e inscribite. Aunque la participación no tiene límite de cupos, los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán la remera oficial del evento. Aquellas personas que se registren a partir del puesto 4.001 podrán participar con total normalidad de la Maratón/Caminata, aunque no contarán con remera asignada.

Paso 2: Retiro de dorsal

Si quedaste entre los primeros 4.000 inscriptos, deberás retirar tu dorsal acreditativo de manera presencial.

Lugar: Tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino (San Luis 432 Oeste, Capital).

Tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino (San Luis 432 Oeste, Capital). Fechas: Del martes 20 al viernes 23 de octubre.

Del martes 20 al viernes 23 de octubre. Horario: De 8:30 a 12:30 hs.

Atención: Es imprescindible guardar el dorsal. Deberás presentarlo el día de la carrera para retirar tu remera oficial y, además, ese número será el que utilices para participar en los sorteos que se realizarán durante la jornada.

Categoría Kids

Los primeros 500 niños inscriptos recibirán también su remera oficial. El dorsal correspondiente a los menores deberá ser retirado por un adulto responsable en el mismo punto, días y horarios detallados anteriormente.

Todo listo para el gran día: acreditación y largada

Paso 3: creditación y encuentro

La cita final será el sábado 24 de octubre a las 8, en las afueras del Estadio Aldo Cantoni (intersección de calles San Luis y Urquiza).

Quienes tengan remera asignada podrán retirarla en el predio del estadio de 8 a 9,30, siendo requisito obligatorio presentar el dorsal previamente retirado.

Compartí la previa

Ya sea que corras, camines o simplemente te acerques a acompañar a tus seres queridos, tu presencia suma para seguir creando conciencia. Se invita a todos los participantes a compartir en redes sociales cómo cuidan su salud mamaria, utilizando el espacio digital para difundir hábitos saludables y contagiar el entusiasmo antes de la gran largada.