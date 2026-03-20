Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica el esquema de funcionamiento de sus servicios durante lunes 23 y martes 24. En ambas jornadas, se mantendrán operativas las áreas esenciales, reafirmando el compromiso de no descuidar la atención y el acompañamiento a los vecinos.
Este el detalle de los servicios:
• Lunes 23: atención las 24 horas
• Martes 24: atención las 24 horas
Cementerio Municipal
• Lunes 23: abierto de 8:00 a 19:00
• Martes 24: abierto de 8:00 a 19:00
Feria y Mercado de Abasto
• Lunes 23: cerrado
• Martes 24: abierto
ECO-SEM
• Lunes 23: sin actividad
• Martes 24: sin actividad
Monitores Urbanos
• Lunes 23: guardias mínimas
• Martes 24: guardias mínimas
Grúa y Playa de Remoción
• Lunes 23: guardias mínimas
• Martes 24: guardias mínimas
Recolección de residuos
• Lunes 23: actividad normal
• Martes 24: actividad normal
Servicio de Emergencia Municipal
• Lunes 23: atención normal
• Martes 24: atención normal