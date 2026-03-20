    • 20 de marzo de 2026 - 14:02

    Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

    La Ciudad de San Juan informó cómo será el funcionamiento de las prestaciones, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

    El funcionamiento de los servicios en Capital.

    El funcionamiento de los servicios en Capital.

    Foto:

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica el esquema de funcionamiento de sus servicios durante lunes 23 y martes 24. En ambas jornadas, se mantendrán operativas las áreas esenciales, reafirmando el compromiso de no descuidar la atención y el acompañamiento a los vecinos.

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    Este el detalle de los servicios:

    Servicio Fúnebre

    • Lunes 23: atención las 24 horas

    • Martes 24: atención las 24 horas

    Cementerio Municipal

    • Lunes 23: abierto de 8:00 a 19:00

    • Martes 24: abierto de 8:00 a 19:00

    Feria y Mercado de Abasto

    • Lunes 23: cerrado

    • Martes 24: abierto

    ECO-SEM

    • Lunes 23: sin actividad

    • Martes 24: sin actividad

    Monitores Urbanos

    • Lunes 23: guardias mínimas

    • Martes 24: guardias mínimas

    Grúa y Playa de Remoción

    • Lunes 23: guardias mínimas

    • Martes 24: guardias mínimas

    Recolección de residuos

    • Lunes 23: actividad normal

    • Martes 24: actividad normal

    Servicio de Emergencia Municipal

    • Lunes 23: atención normal

    • Martes 24: atención normal

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