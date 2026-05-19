    • 19 de mayo de 2026 - 14:58

    Salud dio una capacitación gratuita sobre alimentos libres de gluten para promover prácticas seguras

    Organizado por el Departamento Medicina Sanitaria, el curso de Salud estuvo destinado a trabajadores gastronómicos, instituciones y público en general.

    Esta mañana, Salud brindó una capacitación en manipulación de alimentos sin gluten, destinado al público en general.

    Esta mañana, Salud brindó una capacitación en manipulación de alimentos sin gluten, destinado al público en general.

    Foto:

    (Prensa de Salud)
    Por Fabiana Juarez

    Esta mañana, Salud, a través de la Sección Alimentos del Departamento Medicina Sanitaria, llevó adelante el curso presencial “Manipulación de Alimentos Libres de Gluten Seguro”. La iniciativa, que fue gratuita y otorgó certificación oficial a los asistentes, se planteó como un espacio clave para formar a la comunidad en la elaboración y el manejo de productos aptos para celíacos.

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    La jornada se desarrolló en el Salón Emar Acosta, ubicado en el Anexo de la Legislatura Provincial. Estuvo especialmente dirigida a manipuladores de alimentos que se desempeñan en comedores institucionales y establecimientos del sector gastronómico, como así también a vecinos interesados en la temática que buscaban profundizar sus conocimientos para el ámbito hogareño.

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    Debido al inter&eacute;s, Salud confirm&oacute; que habr&aacute; una nueva capacitaci&oacute;n sobre manipulaci&oacute;n de alimentos sin gluten.

    Debido al interés, Salud confirmó que habrá una nueva capacitación sobre manipulación de alimentos sin gluten.

    El punto en que Salud puso el foco

    Durante el encuentro, los especialistas pusieron el foco en las técnicas esenciales para evitar la contaminación cruzada (el contacto involuntario de alimentos sin TACC con trazas de trigo, avena, cebada o centeno). Se remarcó que un proceso de elaboración controlado y seguro impacta de manera directa en la salud y en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca, permitiéndoles un acceso confiable a platos y productos fuera de casa.

    Esta capacitación forma parte de las políticas públicas que impulsa la cartera sanitaria para fortalecer la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables a través de la prevención y la concientización comunitaria.

    Próxima edición confirmada

    Debido al interés generado en este sector y la importancia de seguir expandiendo estas prácticas en la gastronomía local, desde la organización adelantaron que está prevista una nueva edición del curso hacia fines de año. De esta manera, se busca dar continuidad a las estrategias de formación que garantizan espacios gastronómicos cada vez más inclusivos y seguros para todos.

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