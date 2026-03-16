CAS: se viene el primer sorteo 2026 de los cupones de quiniela no premiados: conocé cuáles son los premios

Buenas noticias para los apostadores de la Quiniela de San Juan . El próximo 28 de marzo la CAS realizará el primer sorteo del año de cupones no premiados . En esta ocasión habrá12 premios en total más los combos por la Cruzada Solidaria. El último sorteo se realizó el 27 diciembre del 2025 con una cantidad récord de premios .

Defensa del Consumidor recibe más de 400 denuncias mensuales: los motivos detrás del incremento de reclamos

En Calingasta arrancaron con los operativos de fumigación por los barrios para eliminar a las garrapatas

Rolando Tello, al frente de la Gerencia de Juego, de la Caja de Acción Social San Juan, le adelantó a DIARIO DE CUYO que el próximo 28 de marzo se realizará el primer sorteo del año de los cupones no premiados de la quiniela. Agregó que habrá 12 premios, más 12 combos de premios para diferentes instituciones que participen de la Cruzada Solidaria.

En este sorteo participan cupones no premiados de Quiniela Tradicional y Fortunata desde el 27 de diciembre hasta el 27 de marzo.

Tello dio a conocer los premios del sorteo de los cupones no premiados: 1º premio, una moto 0Km; 2º premio, un monopatín eléctrico; 3º premio, un aire acondicionado; 4º premio, un smart TV; 5º premio, un lavarropas automático; 6º premio, una heladera; 7º premio, una notebook; 8º premio, un teléfono celular; 9º premio, un freezer vertical; 10º premio, un conjunto somier; 11º premio, una cocina 4 hornallas; 12º premio, una freidora de aire.

El primer sorteo del año de los cupones no premiados de quinela, de la CAS, se realizará en su sede en calles Santa Fe y Mendoza.

Los ganadores de los cupones no premiados de quiniela deberán notificarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al sorteo, por la Oficina de Comunicaciones de la CAS (Santa Fe 10 Este, esquina Mendoza, 2° piso) de lunes a viernes de 7,30 a 12.

Premios de la Cruzada Solidaria de la CAS

Para la Cruzada Solidaria Mayor hay dos combos de premios que incluyen: un parlante, un trípode, un micrófono, una mesa y 10 sillas apilables.

Para la Cruzada Salud hay dos combos de premios que incluyen una heladera sin freezer y un kit de salud.

Para la Cruzada Educación hay dos combos de premios que incluyen una heladera vitrina, un parlante, un trípode y un micrófono.

Para la Cruzada Merenderos hay dos combos de premios que incluye un horno pizzero, un quemador, una mesa y 10 sillas apilables.

Para la Cruzada Escuelas de Iniciación Deportiva hay dos combos de premios que incluyen un kit deportivo y un kit de pelotas.

Para la Cruzada Instituciones para la Comunidad hay 10 combos de premios alineados a los objetivos de las instituciones que participan.

Las instituciones ganadoras de las Cruzadas Solidarias deberán notificarse dentro de los 20 días corridos posteriores al sorteo. También deberán presentarse por la Oficina de Comunicaciones de la CAS, de lunes a viernes de 7,30 a 12.