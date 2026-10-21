Casi 110 adultos mayores brillaron en el Teatro Sarmiento con un espectáculo de música, baile y recuerdos

El Teatro Sarmiento se llenó de música, baile y recuerdos con “Serenatas de amor”, un espectáculo protagonizado por casi 110 adultos mayores que asisten a los talleres de la Dirección de Políticas para Personas Mayores. La presentación se realizó el martes en el marco del Mes Internacional de las Personas Mayores.

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Además el espectáculo permitió mostrar el talento y el trabajo desarrollado durante el año en distintas disciplinas artísticas.

La propuesta tuvo una particularidad: los participantes no solo estuvieron sobre el escenario como bailarines y actores, sino que también intervinieron en la confección del vestuario, la preparación de la escenografía, las caracterizaciones y otros aspectos técnicos. De esta manera, la gala reunió diferentes habilidades y convirtió el trabajo de los talleres en una producción colectiva.

Durante aproximadamente 45 minutos, “Serenatas de amor” invitó al público a viajar a través de canciones y ritmos populares que marcaron distintas generaciones. La puesta recreó las tradicionales serenatas y los conciertos barriales en los que uno o varios artistas interpretaban canciones frente a la casa de una persona.

Un viaje musical entre las décadas del 40 y del 60

El espectáculo incluyó presentaciones de tango, vals, milonga, cuecas, gatos cuyanos, salsa y música disco, entre otros estilos que recibieron los aplausos del público presente en el teatro.

La gala fue el resultado de lo aprendido en los talleres de Bailoterapia, Tango, Folclore, Arte y Herrería, que forman parte del programa de Envejecimiento Activo y Saludable. Las actividades buscan promover la participación, la expresión artística y el desarrollo de intereses personales durante esta etapa de la vida.

Una gala que reconoce el talento y la participación

La dirección del espectáculo estuvo a cargo de los profesores Cinthia Sanz, Mauro Hidalgo, Ariel Sasso, Javier Riveros, Darío Muñoz, Marianela Tejada, Alejandro Ortega y Viviana Martín, quienes acompañaron el proceso de preparación de las distintas disciplinas.

Los talleres funcionan durante todo el año en diferentes sedes y espacios públicos, incluidos centros de jubilados de varios departamentos. Allí, las personas mayores participan de acuerdo con sus intereses y encuentran espacios para desarrollar habilidades, compartir experiencias y sostener vínculos sociales.

Esta fue la segunda edición de la gala artística protagonizada por personas mayores. La primera se realizó en 2024 y, con esta nueva presentación, la iniciativa volvió a poner en primer plano el aporte cultural y creativo de sus participantes.

Octubre, el mes de los adultos mayores

La actividad se enmarcó en el Mes Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora en octubre a partir de una iniciativa establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1990 para promover el reconocimiento de sus contribuciones y la defensa de sus derechos.

Entre los presentes también estuvieron las candidatas departamentales a Reina y Virreina de las Personas Mayores, cuya elección está prevista para el próximo lunes 26 de octubre.

Con música, actuación y una producción realizada en gran parte por sus propios protagonistas, “Serenatas de amor” convirtió al Teatro Sarmiento en un escenario de encuentro y reconocimiento para quienes demostraron que el arte y la creatividad no tienen edad.