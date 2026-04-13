    • 13 de abril de 2026 - 07:11

    Cielo mayormente nublado, el estado del tiempo para este lunes 13 de abril en San Juan

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 26°C.

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    De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 13 de abril se presentará con condiciones estables y cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

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    Por la mañana, se espera nubosidad predominante, con una temperatura que rondará los 18°C. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 26°C, lo que configurará una jornada templada y agradable.

    Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 21°C.El viento será leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Por la mañana y la noche predominará del sector norte, mientras que por la tarde rotará hacia el sudeste.

    El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para los próximos días, con temperaturas mínimas que se mantendrán entre los 15°C y 17°C, y máximas que oscilarán entre los 23°C y 28°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

    smn13042026

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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