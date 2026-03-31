Clima en San Juan: tras el calor extremo llegan tormentas y baja la temperatura

El clima en San Juan cambia tras días de calor extremo. Se esperan tormentas, viento sur y una baja marcada de temperatura durante la madrugada.

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Luego de varios días con temperaturas sofocantes, se espera un cambio rotundo del clima en San Juan. Tras jornadas con sensaciones térmicas superiores a los 40°C, el pronóstico anticipa tormentas y un descenso térmico significativo durante la madrugada del miércoles 1 de abril.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada habrá una probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%, lo que marcará el quiebre de la ola de calor que afectó a la provincia durante al menos cuatro días consecutivos.

Clima en San Juan: tormentas y alivio térmico El informe indica que la temperatura descenderá hasta los 23°C, un contraste notable con los registros previos. Además, se prevé el ingreso de viento del sector sur con ráfagas entre 23 y 31 km/h, lo que favorecerá la llegada de aire más fresco.

La condición general será inestable, con lluvias probables en las primeras horas del miércoles. Este cambio responde al ingreso de un sistema de aire húmedo que provocará precipitaciones y un alivio en las condiciones térmicas.

En este contexto, el fenómeno representa un respiro para los sanjuaninos, luego de jornadas agobiantes que ubicaron a la provincia entre las más calurosas del país.