Con cielo despejado y una máxima de 34°, este es el tiempo para el domingo 29 de marzo

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De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 29 de marzo, la jornada se presentará con condiciones meteorológicas estables en San Juan, en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Según el pronóstico, la temperatura mínima se ubicará en los 20°C durante las primeras horas, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 34°C.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que por la mañana esté algo nublado, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y manteniéndose en condiciones similares por la noche.

El viento será del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, sin ráfagas intensas. Para la tarde se prevé que cambiará de dirección hacia el sur, pero se mantendrá en una brisa.

Sin título Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.