Con la construcción y desfile de muñecos celebrarán el Día Mundial del Títere en el Conte Grand

El Centro Cultural Conte Grand será escenario de una jornada llena de magia y diversión por el Día Mundial del Títere.

El próximo domingo celebrarán en Día Mundial del Títere en el Centro Cultural Conte Grand con diferentes actividades.

En 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Títere y en San Juan esta fecha no pasará desapercibida. Habrá un encuentro donde los participantes podrán desde confeccionar sus propios muñecos hasta participar de un desfile junto a sus creaciones. El escenario de esta actividad llena de magia y alegría será el Centro Cultural Conte Grand.

La cita es para el próximo domingo 22 de marzo, en las instalaciones del Centro Cultural Conte Grand que se transformará en El Club del Títere por una tarde y con diferentes propuestas destinadas a toda la familia.

titeres2 Diferentes elencos titiriteros brindarán una función en el Conte Grand por el Día Mundial del Títere. Las actividades se desarrollarán desde las 16 y hasta las 19, tiempo en que los presentes, tanto los niños como los adultos, podrán construir sus propios títeres y luego, al cierre del evento, desfilar junto a sus creaciones. También habrá diferentes intervenciones y stand para compartir la pasión por este arte.

La entrada es libre y gratuita, sólo hay que llevar los materiales favoritos para la confección de los muñecos.

El origen del Día Mundial del Títere El Día Mundial del Títere se conmemora cada 21 de marzo y fue impulsado por la Unión Internacional de Marioneta con el objetivo de promover el arte de los títeres en todo el mundo, defender las tradiciones vinculadas a esta disciplina y fomentar su renovación como herramienta cultural, educativa y estética.