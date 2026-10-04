    • 4 de octubre de 2026 - 21:13

    Con una masiva convocatoria, los gauchos de Jáchal iniciaron los ensayos para el "Fogón de los Arrieros"

    Con un 98% de participación, más de 200 jinetes y referentes de 35 agrupaciones comenzaron a preparar la emblemática puesta en escena que homenajeará al arriero.

    Foto: Gentileza Actualidad Jachallera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El espíritu federal y las raíces más profundas de San Juan empezaron a latir con fuerza en el norte provincial. Desde las primeras horas de este domingo, agrupaciones gauchas del departamento Jáchal se concentraron masivamente en el anfiteatro local para dar el puntapié inicial a los ensayos rumbo a la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Tradición.

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    La convocatoria superó todas las expectativas: se registró un 98% de participación del universo gauchesco convocado, una cifra que ratifica el entusiasmo de los hombres de campo por volver a ser protagonistas indiscutidos de una de las celebraciones culturales más importantes de Cuyo.

    Tradición, identidad y memoria colectiva

    Bajo la organización de la Asociación Civil Gauchos de Jáchal que nuclea a unas 35 agrupaciones distribuidas en todo el departamento, el primer encuentro sirvió para ordenar movimientos, tiempos coreográficos y lineamientos artísticos de una puesta que buscará revivir la esencia del arriero, una figura clave en la historia, la cultura y la idiosincrasia jachallera.

    Para este año, se espera que más de 200 gauchos formen parte de este gran cuadro escénico que rinde tributo al caballo, al campo y a las históricas travesías cordilleranas que moldearon la identidad del departamento.

    La jornada inaugural contó además con la presencia del intendente municipal, Matías Espejo, junto al equipo de producción encargado de coordinar este segmento tradicional que enriquece la grilla oficial del festejo.

    Cómo sigue el cronograma hacia noviembre

    Los ensayos generales continuarán en las próximas semanas para ultimar detalles de cara a las noches centrales. El plan de trabajo contempla nuevos encuentros programados para el domingo 25 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

    Mientras tanto, Jáchal ya palpita el clima festivo: la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición pondrá oficialmente primera el 7 de noviembre en la Plaza General San Martín, mientras que los esperados espectáculos centrales en el Anfiteatro Buenaventura Luna tendrán lugar el 13 y 14 de noviembre.

    Fuente: Actualidad jachallera.

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