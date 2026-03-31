Continúa el calor intenso, así estará el tiempo en San Juan este martes 31 de marzo

Este martes 31 de marzo se presenta con condiciones de tiempo estable en la provincia de San Juan, aunque con temperaturas elevadas y presencia de nubosidad parcial a lo largo de la jornada, según se desprende del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 28°C. El viento provendrá del sector sureste a velocidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, aportando cierta sensación de alivio frente al avance del calor.

Por la tarde, se espera el momento más caluroso del día, con una máxima que alcanzará los 36°C. Las condiciones del cielo continuarán similares, con nubosidad parcial, mientras que el viento persistirá desde el sudeste con intensidades similares.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar mayormente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 30°C. El viento disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h, siempre predominando desde el sector sudeste.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn31032026 El pronóstico del tiempo del martes 31 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.