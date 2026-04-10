Convocan a una "caminata por la paz" en el microcentro sanjuanino

En un contexto global y social que invita a la reflexión, diversas organizaciones civiles convocan a los sanjuaninos a participar de la "Caminata por la Paz en el Mundo". La actividad busca unir a la comunidad en un pedido unánime de armonía y esperanza, invitando a los asistentes a manifestarse de manera pacífica y solidaria.
La cita está programada para este sábado 11 de abril. El punto de concentración será la Plaza 25 de Mayo a las 18:00 horas. Desde allí, las columnas de manifestantes iniciarán un recorrido por la Avenida Ignacio de la Roza, columna vertebral del microcentro, con destino final en la Plaza Seca del Centro Cívico.
Un gesto solidario con sello local
La caminata no será solo un acto simbólico. Los organizadores han dispuesto un punto de recepción de donaciones para colaborar con la labor que realiza Cáritas San Juan. En esta oportunidad, se solicita a los asistentes y a quienes deseen colaborar el aporte de alimentos esenciales para los merenderos locales, específicamente:
Consignas para participar
Para visibilizar el mensaje, se ha pedido a los participantes asistir con una bandera blanca, símbolo universal del cese de hostilidades y la unión entre los pueblos. Asimismo, la invitación se extiende a llevar "luz y esperanza" para representar el compromiso individual con la construcción de un mundo mejor.
"La paz la construimos entre todos", destacaron desde la organización, invitando a las familias, jóvenes y adultos mayores a sumarse a esta iniciativa que busca transformar el paisaje urbano del sábado con un mensaje de reflexión y ayuda al prójimo.