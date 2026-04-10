Convocan a una "caminata por la paz" en el microcentro sanjuanino

Bajo el lema "Caminemos juntos por la Paz", la comunidad se movilizará este sábado desde la Plaza 25 de Mayo. Además de la manifestación simbólica, habrá una colecta solidaria de alimentos para Cáritas San Juan.

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En un contexto global y social que invita a la reflexión, diversas organizaciones civiles convocan a los sanjuaninos a participar de la "Caminata por la Paz en el Mundo". La actividad busca unir a la comunidad en un pedido unánime de armonía y esperanza, invitando a los asistentes a manifestarse de manera pacífica y solidaria.

La cita está programada para este sábado 11 de abril. El punto de concentración será la Plaza 25 de Mayo a las 18:00 horas. Desde allí, las columnas de manifestantes iniciarán un recorrido por la Avenida Ignacio de la Roza, columna vertebral del microcentro, con destino final en la Plaza Seca del Centro Cívico.

Un gesto solidario con sello local La caminata no será solo un acto simbólico. Los organizadores han dispuesto un punto de recepción de donaciones para colaborar con la labor que realiza Cáritas San Juan. En esta oportunidad, se solicita a los asistentes y a quienes deseen colaborar el aporte de alimentos esenciales para los merenderos locales, específicamente:

Leche

Azúcar

Cacao Consignas para participar Para visibilizar el mensaje, se ha pedido a los participantes asistir con una bandera blanca, símbolo universal del cese de hostilidades y la unión entre los pueblos. Asimismo, la invitación se extiende a llevar "luz y esperanza" para representar el compromiso individual con la construcción de un mundo mejor.