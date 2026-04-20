Cruz Roja San Juan: 200 voluntarios y una labor de corazón que permite continuar asistiendo a la comunidad

Este año Cruz Roja filial San Juan cumple 119 años. Esa es la cantidad de tiempo que la asociación civil sin fines de lucro lleva brindando contención y labor voluntaria humanitaria en la provincia, estando en la línea de fuego ante cada emergencia; como acompañando y asistiendo ante los requerimientos de la comunidad. Hoy, la institución continúa con sus puertas abiertas, apostando al crecimiento y apelando al costado solidario de cada sanjuanino.

Son madre e hija, crearon un emprendimiento saludable juntas y hoy cada una sigue su camino en alianza sin perder el sabor

Actualmente cuenta con un total de 200 voluntarios, de los cuales 40 se incorporaron hace unos meses, con el foco puesto en la participación activa con la comunidad con el compartir los principios básicos de la institución, como son los conocimientos para la asistencia en primeros auxilios.

Amparo Mrak, coordinadora de comunicación de la filial local, explicó a DIARIO DE CUYO que la asociación no recibe colaboración económica de ninguna índole, siendo los cursos que brindan el único ingreso que tiene el espacio. “Tenemos bastante demanda y no importa si el curso es largo o corto, a la gente le interesa. Hay temporadas donde hay mayor interés, como es principio de año y vamos variando para ir adaptándolo a los distintos receptores que tiene el curso” , detalló.

Gracias a lo que ingresa por cada curso de RCP y primeros auxilios, se solventas gastos como servicios entre otros fijos, además de la financiación de distintas actividades que realiza la filial, como las campañas de asistencia o la presencia en eventos comunitarios donde son requeridos.

Con relación a los perfiles de quienes asisten, registran desde jóvenes que están cumpliendo los 17 y 18 años y demuestran un genuino interés por lo que son los primeros auxilios, como también adultos que confían en los contenidos compartidos. También docente, jóvenes interesados en carreras como medicina o enfermería como también muchas personas que encuentran en los primeros auxilios un conocimiento básico a incorporar.

“Siempre tratamos de ponerle la mejor onda cuando no se puede. Le estamos poniendo el cuerpo, procurando llegar a más gente, ya que sabemos que hay mucha gente a la que no llegamos, que no se entrera de los cursos”, reflexionó Amparo.

Presencia comunitaria, otro de los pilares que sostiene el espíritu de Cruz Roja

Parte del voluntariado activo tiene una fuerte presencia en territorio ante los requerimientos de la comunidad, enfocado al acompañamiento como la asistencia comunitaria.

Ejemplo de ello fue la colaboración tras las tormentas en Bermejo y los daños ocasionados en la zona en febrero de este año. Hasta allí llegaron junto con el área de Políticas Sociales de la Municipalidad de Caucete donde se realizó una evaluación de daños y se brindó apoyo psicosocial a los vecinos de la localidad.

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La cobertura en Sierras Azueles durante Semana Santa fue una de las actividades en territorio más recientes realizadas por la asociación. Planificación en la previa del ascenso hasta la asistencia en tiempo real fueron parte de las acciones desarrolladas durante toda la actividad, vitales para el éxito de la actividad.

Así, sumado a distintas acciones que se desarrollan a lo largo del año como colectas o similar, permiten que la Cruz Roja sea una de las organizaciones sin fines de lucro con mayor actividad, historia y presencia ante las urgencias más tremendas que se registran en la provincia.

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“Este año cumplimos 120 años en San Juan. Hay muchos convenios que se pueden establecer entre la filial y los departamentos para poder llegar con los cursos a otros espacios y zonas, ampliando nuestro alcance”, indicó Amparo.

Todas las actividades como también el formulario para aspirar a voluntario se pueden encontrar en las redes sociales de la Cruz Roja San Juan (@crargsanjuan).